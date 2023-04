Evo saluda aniversario del PS-1 con fotos de Arce y Choquehuanca y dice que hubo traidores

El expresidente y líder del MAS, Evo Morales, saludó el aniversario del extinto Partido Socialista 1 (PS-1) con fotografías del presidente Luis Arce que viste la polera de esa organización y del vicepresidente David Choquehuanca en un acto similar. Precisó que hubo traidores que se pasaron a la derecha.



"Saludamos la intensa actividad proselitista del PS-1, sigla fundada por el hermano Marcelo Quiroga Santa Cruz y traicionada históricamente por algunos políticos que terminaron en la derecha. Como MAS-IPSP somos respetuosos de todas las corrientes políticas de nuestra democracia", opinó el exmandatario en sus redes sociales.

Desde que Arce apareció vistiendo una polera de esa organización política, la facción evista ha criticado que se ponga otra polera que no sea la del MAS. Incluso denunciaron que en algunos actos de entrega de obras se alentaba cambiar las banderas azules por las rojas.



Morales en su programa dominical hace un par de semanas afirmó que al mandatario "no le fue bien" con el PS-1, por eso "retornó" al MAS, luego que Arce asistió a un ampliado del MAS en Santa Cruz, donde se reencontraron después de varios meses de alejamiento.



"Desde 2021 invitamos (a Luis Arce), pero nunca fue (a los congresos). Entiendo por su agenda, pero también sabe la población (que Arce) ha ido a congresos del PS-1, a reuniones con color del PS-1. Parecía ser que después de dos años, me comentaron, no le ha ido bien con el PS-1 y ahora vuelve. Bienvenido, buen retorno. Uno puede equivocarse, reflexionar y volver al MAS IPSP", dijo Morales esa vez en la radio Kawsachun Coca.



La exautoridad también compartió la fotografía del vicepresidente en un acto en homenaje a Marcelo Quiroga Santa Cruz, el color rojo del PS-1 es predominante, aunque Choquehuanca se encuentra con un poncho, a su exviceministro Freddy Bobaryn se lo ve con polera roja y con las iniciales de M.Q.S.C.