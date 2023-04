Gafilat llega a Bolivia a evaluar lucha contra ganancias ilícitas en medio de conflictos

En medio del rechazo al proyecto de ley de ganancias ilícitas por parte de varios sectores sociales del país, un equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) llegó a Bolivia para entrevistar a 90 entidades, entre públicas y privadas, para conocer de qué forma el Gobierno aplicó las normas de lucha contra el lavado de dinero y la legitimación de ganancias ilícitas.



El secretario ejecutivo adjunto de Gafilat, Gustavo Vega, informó que esa entidad no se enfocará específicamente en el terrorismo, sino que evaluará si las normas vigentes contra las ganancias ilícitas funcionan o no y si en el país se evita el financiamiento al terrorismo.



"Por lo que respecta al tema de terrorismo estas evaluaciones y el estándar específico, si bien tiene que ver con la tipificación del terrorismo, no es una materia específica de evaluación. Lo que venimos un poco a analizar es cómo y si el Estado o el país puede ser vulnerado para financiar al terrorismo y cómo es que el Estado boliviano y el sector público y privado están haciendo acciones para mitigar esos riesgos de ser vulnerado para financiar actos terroristas u organizaciones terroristas que pudieran tener origen en el país o en otro país", declaró en conferencia de prensa.



La viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, informó que desde el año 2000, Bolivia forma parte del Gafilat, un organismo internacional que lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.



"A ser miembro nuestro país está sujeto a evaluaciones periódicas denominadas evaluaciones mutuas. En este momento enfrentamos la cuarta ronda que incluye la verificación de cumplimiento normativo y los resultados de efectividad del sistema de antilavado y contra el financiamiento al terrorismo en Bolivia", indicó.



Subrayó que la evaluación es un proceso complejo porque involucra la participación de muchas entidades públicas y privadas, en este caso, el grupo se entrevistará en estas dos semanas con 90 entidades.



"Estamos hablando de 90 entidades en total que van a ser entrevistadas, entre públicas y privadas, y a través de la cual se va a brindar toda la información que requieran y se va a explicar de forma muy detallada cómo se está realizando las tareas cotidianas para contribuir en la lucha contra el lavado de dinero y la legitimación de ganancias ilícitas", indicó la viceministra.



La llegada de la Gafilat a Bolivia se da en medio de conflictos sociales que rechazan el proyecto de la ley antilegitimación. La desconfianza de la ciudadanía crece porque cree que el Gobierno puede utilizar la normativa para perseguir a opositores a título de terrorismo. Desde mañana se prevé movilizaciones.