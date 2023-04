Gobierno acusa de políticas las movilizaciones de varios sectores y niega leyes "malditas"

La viceministra de Comunicación Gabriela Alcón calificó este lunes de políticas los anuncios de movilizaciones de varios sectores sociales del país en contra del paquete de leyes "malditas", aseguró que esas medidas lo único que buscan es desestabilizar a un Gobierno democráticamente electo.



La autoridad del Órgano Ejecutivo sostuvo que actualmente se trabaja en la socialización de los proyectos "Ley 280 de fortalecimiento a la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas" y la "Ley 305 de Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos", cuestionados por los sectores sociales.



"Hay una clara intención política de desestabilizar a un Gobierno, de buscar el boicot de la gestión porque precisamente yo veía titulares que llaman la atención de distintos actores políticos, (por ejemplo), con paquetazos de normas en contra el del pueblo boliviano, para nada. Las veces que tengamos que socializar, eso ya lo dijimos nosotros aquella vez en el proyecto 280, dijimos, vamos a trabajar todas las normativas con socialización de distintos sectores", declaró Alcón.



Cree que no existe motivos para iniciar nuevas movilizaciones de sectores sociales.



"Por tanto, no existen motivos, esta es una movilización política de distintos actores, están buscando los temas que les pueda permitir movilizarse y solo con un objetivo, buscar la desestabilización de un gobierno democráticamente electo", subrayó.



La semana pasada, más de nueve sectores e instituciones de la sociedad civil dieron al Gobierno un plazo hasta el domingo 16 de abril para que archive el denominado "paquete de leyes malditas", caso contrario desde el próximo martes se levantarán en movilizaciones; es decir, desde mañana martes.



Los sectores que anunciaron movilización, reunidos en la "alianza de unidad y acuerdo interinstitucional", fueron gremial, choferes, Colegio Médico de Bolivia, Cofecay, Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Conamype, Asociación Vanguardia de Jubilados de La Paz, Comité Cívico de Potosí (Comcipo), Confederación de Docentes Universitarios, instituciones, organizaciones sociales y otros.



Durante esta jornada se sumaron los comités cívicos de Santa Cruz y la plataforma Otra Bolivia es Posible (OBP).



Inicialmente los proyectos de ley cuestionados eran, a parte de la 280 y 305, la iniciativa legislativa "Ley 304, que Regula y Sanciona el Uso Indebido de las Redes Sociales", - que fue retirado por y el proyectista -, y artículo 281 del proyecto 305 que también fue suprimido por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Magaly Gómez.



A la par de esas movilizaciones, también está el rechazo a que el Gobierno administre las pensiones de los jubilados. Sobre el tema, Alcón sostuvo que hay candados normativos para que no se desvíe el dinero de los rentistas.