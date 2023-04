Iglesia Católica cuestiona que no se solucione el conflicto del magisterio

Al celebrarse este domingo el Día de la Misericordia, el arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue, criticó la insensibilidad de los que tienen la responsabilidad de dar soluciones al conflicto del magisterio, que, a casi dos meses de iniciar sus medidas de presión, continúa en las calles para exigir la atención a sus demandas sectoriales.

“Para algunos sigue la misma situación, como es el caso de los profesores, que siguen en las calles. Pareciera que todo esto que hemos vivido, para algunos no les interesa o es para ellos, o no es con ellos. Jesús no se hace presente en medio de ellos, ¿qué pena no?, porque de esa manera siguen haciendo sufrir a mucha gente. Sigamos orando por estas personas”, manifestó el monseñor.

Hace siete semanas, la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) comenzó con sus movilizaciones para exigir al Gobierno más presupuesto, ítems, compensación de horas laborales, realización de un congreso educativo y suspender la aplicación de la malla curricular. Pese a las reuniones, no se llegó a una solución del conflicto.

En ese sentido, Leigue dijo que esa sensibilidad debería manifestarse en el país para vivir la vida de otra manera y dejar la práctica negativa del discípulo Tomás, quien quería ver las manos de Cristo con la herida de los clavos para creer en la resurrección de Cristo.

Medidas

Para esta semana, están previstas dos marchas: una nacional para este martes y otra de teas programada para el viernes en Sucre, según reportó a Correo del Sur el secretario ejecutivo del magisterio urbano de Chuquisaca, Efraín Villalpando.

Si el conflicto no se resuelve, un nuevo contingente volverá a trasladarse a La Paz el 24 de abril, cuando los 31 ejecutivos del magisterio urbano nacional piensan declararse en huelga de hambre y hasta tapiarse, remarcó.