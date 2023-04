Investigan la muerte del soldado Marca como homicidio culposo

La fiscal departamental de Cochabamba, Nuria González, revocó la decisión de desestimar la denuncia por la muerte del soldado Miguel Marca Quintana (18) y ordenó la continuación de la investigación de este caso por el presunto delito de homicidio culposo.

Miguel Marca Quintana murió dentro del Batallón de Transporte Tercero del Ejército en Cochabamba, el 19 de marzo, donde cumplía su servicio militar.

La familia del conscripto fallecido alegó cinco aspectos para continuar con el caso, entre ellos menciona que no hubo una atención oportuna y que para trasladar al joven a un centro privado tuvo que pedir autorización.

Jesica, hermana mayor de soldado, aseguró que Miguel no gozaba de seguro médico y, por ello, demoraron en brindarle atención de emergencia, pues al no ver respuestas positivas lo llevaron a una clínica particular.

El abogado de la familia, Juan Vargas, señaló que en menos de 72 horas, tras la muerte del soldado, el caso fue cerrado. El fiscal asignado aseguró que no existía grado de responsabilidad en la muerte, decisión que no fue aceptada por la familia.

Vargas agregó que presentaron un recurso correspondiente para que la Fiscalía Departamental desestime y continúe el caso.

“Obviamente, no hubo la intención de matar, pero por una negligencia, por un incumplimiento de deberes del encargado de la unidad, ha dejado que padezca, que sufra, que muera en vista de todos los que estaban llamados a socorrer. Por esa situación, se reapertura el caso por homicidio culposo, porque estaban más de 30 minutos dentro de un recinto militar, sin ninguna orden para ser evacuado. Eso configura el delito por homicidio culposo”, expresó Vargas.

La hermana manifestó que el joven tenía dolores de cabeza, además de hematomas en diferentes lugares de su cuerpo, por lo que presumen que fue golpeado en la unidad militar.

El jurista señaló que el soldado tiene que ser ascendido de grado y la familia debe recibir un goce de 24 sueldos debido a que estaba bajo bandera. Aún no se confirmó que los dolientes recibieran todos los beneficios.

Los Tiempos se comunicó con representantes del Ministerio de Defensa y de la Séptima División del Ejército, pero en ninguno de los casos se obtuvo una respuesta.

Se sabe que está previsto que el Ministerio Público, la Policía y la parte demandante realizarán una inspección ocular.

“En los próximos días habrá una audiencia de inspección del lugar para ver si tienen por lo menos un paracetamol”, dijo el jurista.

Fiscalía citará a integrantes

Miguel Marca envió mensajes a su pareja relatando cómo era sometido por sus superiores y que por ellos muchos desertaron.

El abogado de la familia indicó que la reapertura por “homicidio culposo” es por la negligencia e incumplimiento de deberes de quien estaba a cargo de la unidad y sanidad al dejar que padezca Marca, y no darle un socorro inmediato.

Además, señaló que la Fiscalía citará al comandante de la Séptima División, al médico de turno, al comandante de guardia y al capitán de guardia.