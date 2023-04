Romero: "No soy ningún conspirador, los que conspiran contra Arce son lo que protegen a narcotraficantes"

Tras ser denunciado ante la Fiscalía por los delitos de instigación pública a delinquir y conspiración, Carlos Romero, el exministro de Gobierno en la gestión de Evo Morales, salió al frente y aseveró que no es ningún "conspirador" y aseveró que quienes obran en contra del Gobierno de Luis Arce son aquellos que "protegen a narcotraficantes".

"Yo estoy denunciando corrupción en YPFB y estoy denunciando protección al narcotráfico no solamente a nivel de una denuncia, sino que he presentado las pruebas correspondientes. Yo no soy ningún conspirador, los que conspiran contra el gobierno de Arce son los que protegen a narcotraficantes y los que incurren en corrupción", dijo Romero en F10, citado por El Deber.

La denuncia contra Romero fue presentada por los legisladores del "ala renovadora" del Movimiento Al Socialismo Deisy Choque, María Daniela Arispe y Rolando Cuéllar.

La base de la querella es un audio filtrado en el que se escucha al exministro de Evo Morales hablar de "deschapar al Gobierno" y realizar una denuncia que hará que la gente se levante contra la administración de Luis Arce; no obstante, Romero sostuvo que el material en cuestión fue "cobardemente editado" y el caso al que hacía referencia ya está en las instancias legales que corresponden.

Romero, en ese sentido, aseguró que se presentará en la Fiscalía a declarar cuando sea convocado; sin embargo, consideró que se trata de un acto de persecución.

"Lo que pasa es que, como este gobierno, encabezado por Arce Catacora, está metido en demasiados problemas, problemas económicos fatales, (...) problemas gravísimos de corrupción, problemas gravísimos con el narcotráfico y de paso se vienen movilizaciones sociales, su única respuesta, ante los que denunciamos por el bien del país, es la persecución a través de las calumnias y la guerra sucia", afirmó Romero.