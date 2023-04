Oposición refuta a Choquehuanca que culpó a Añez por la falta de plata

Los diputados de Comunidad Ciudadana (CC) Alberto Astorga y José Guillermo Benavides refutaron este miércoles al vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, por querer hacer ver que la "crisis económica" del país se debe a la gestión transitoria de Jeanine Añez, cuando el Movimiento al Socialismo (MAS) está al frente del Gobierno por más de 16 años.

Astorga recordó a Choquehuanca que Evo Morales gobernó el país casi 14 años y Luis Arce va por los dos años y medio, sumando un total de más de 16. Cuestionó que el MAS haya despilfarrado el dinero de todos los bolivianos en todas esas gestiones de gobierno y ahora quieren lavarse las manos apuntando a Añez.

"No se puede culpar a gobiernos constitucionales que solamente han estado un año en el poder, acá queda claro que el gobierno de Evo Morales ha despilfarrador la plata de los bolivianos con Luis Arce como su ministro y ahora el actual gobierno tampoco puede solucionar esta crisis (económica)", declaró Astorga a la ANF.

Choquehuanca reconoció que el Gobierno "se quedó sin dinero" y responsabilizó el hecho al gobierno transitorio de Jeanine Añez y por eso ahora buscan créditos internacionales para sobrellevar la "delicada situación económica del país".

"En el 'golpe' nos hemos quedado sin plata, hermanos; nos estamos prestando créditos, ustedes han debido escuchar. Algunos no quieren aprobar esos créditos. Estamos hablando y ya les vamos a informar quiénes son los que están bloqueando la aprobación de los créditos, porque el pueblo tiene que saber", discurseó Choquehuanca en ocasión al 34 aniversario del cantón de Warisata, en La Paz.

En criterio de Astorga, después de despilfarrar el dinero de los bolivianos durante 16 años, todavía en plena bonanza, ahora buscan hipotecar el país con créditos internacionales.

"Efectivamente, el despilfarro millonario que ha existido (en el gobierno) de Evo Morales ha sido también cómplice el presidente Luis Arce, ya que era Ministro de Economía, manejaba la chequera en el gobierno de Evo Morales, sin duda han realizado este gasto insulsos en época de bonanza", apuntó.

Benavides subrayó que la situación económica del país ingresa a una profunda crisis porque las divisas que formaban parte del ahorro de los bolivianos se agotan. Recordó que en 2014 Bolivia contaba con $us 15.000 millones y para este enero de 2023 bajó a $us 370 millones; es decir, que "hoy no tenemos nada" de dólares.

"La escasez de dólares está llegando a los ahorros privados de los ciudadanos que confiaron en los bancos, no pueden retirar sus dólares, esto ya es un corralito, por esta razón vivimos una devaluación porque ya hay dos cotizaciones, la oficial y la del mercado paralelo que llega hasta 8 bolivianos por dólar", informó.

En criterio del parlamentario, una de las salidas es acudir a los préstamos internacionales, pero advirtió que algunos créditos, como del Fondo Monetario Internacional (FMI), vienen condicionados, por ejemplo, reducir el gasto público que podría significar cierre de empresas estratégicas.