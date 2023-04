ALP suspende sesión sobre elecciones judiciales, prioriza ley del Oro y créditos

La Asamblea Legislativa determinó suspender hasta el viernes la sexta sesión ordinaria para tratar los cambios al reglamento y convocatoria para la preselección de candidatos a magistrados. La decisión fue intempestiva con el fin de que la Cámara de Diputados priorice el tratamiento del proyecto de ley del Oro y los créditos.



"Disponemos cuarto intermedio de la sexta sesión de la Asamblea hasta las 10.00 del día de mañana", dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado.



La decisión fue cuestionada por la oposición. En el orden del día tenía contemplado como único punto el análisis del reglamento de la preselección de los candidatos a las elecciones judiciales.



Mercados aseveró que la sesión se retomará el viernes, a las 10:00 y remarcó que se debe dar prioridad al tratamiento y aprobación de leyes referidas al Oro y créditos solicitados por el Ejecutivo porque son indispensables para el país.



"Consideramos urgente que la Cámara de Diputados continúe con ese tratamiento y aprobación de leyes, que son indispensables para el país, y que no podemos eludir, tomando en cuenta también que es importante darle certeza al país", agregó.



La petición de cuarto intermedio fue realizada por la diputada del MAS, Estefanía Morales.



El senador del MAS, Leonardo Loza afirmó que el pedido de cuarto intermedio debió ponerse en consideración en el pleno y consideró que el procedimiento fue vulnerado por Jerges Mercado.



"Primero se consulta si hay o no hay apoyo, posteriormente se coloca en consideración y eso no hubo. Eso nos genera grandes sospechas y preocupación. Ojalá no sean intereses oscuros en contra del pueblo boliviano", dijo.