Gobierno desahucia solicitud de exministra Roca, afirma que la decisión es de la Justicia

Ante el pedido desesperado que hizo la exministra de Salud, Eidy Roca para salir del país y recibir tratamiento médico, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada desahució esa solicitud y afirmó que la justicia es quien tiene la decisión en base a informes médicos.



"Está enfrentando un proceso judicial y es en el marco de esas instancias que debe presentar la documentación correspondiente. Su solicitud y descargos médicos deben ser presentados ante el Órgano Judicial, quien debe valorar para determinar su salida", respondió.



Con un evidente deterioro de su estado de salud, Roca solicitó al presidente Luis Arce actuar con "humanidad" y le pidió interceder con la justicia para que se le permita tratar su enfermedad fuera del país. Tras contagiarse de Covid-19, en julio de 2020, tiene múltiples secuelas que son un riesgo para su vida.



"No voy a entrar en detalles sobre la gravedad de mi estado de salud. Como consecuencia de haber padecido el Covid tuve una serie de secuelas en todo el organismo que me obligan, por ejemplo, a alimentarme a través de una sonda estomacal por tiempo indefinido, además de padecer una esclerosis irreversible", explicó la exautoridad a través de un video.



Prada dijo que la exministra no es una perseguida política, no se encuentra refugiada en ninguna embajada para que el Ejecutivo interceda. En ese contexto, hizo una comparación con las situaciones de Luis Arce, cuando salió del país para hacerse una atención médica durante el gobierno de Añez, y de la exministra Roca, aseguró que no son iguales.



"Las situaciones son totalmente distintas, estábamos en ese momento en un gobierno de facto, con muchas compañeras, compañeros, hermanas, hermanos, asilados en embajadas, en residencias, que habían solicitado asilo a otros países, por la persecución política, criminalización que se vivía en ese momento"", argumentó.



En diciembre de 2019, Arce salió del país con un salvoconducto tramitado con la ayuda de México.