Prada responde al vicepresidente del MAS: "No es un adversario político"

Ante la advertencia que lanzó el vicepresidente del Movimiento Al Socialismo (MAS) Gerardo García contra los arcistas o renovadores, afirmando que se arrepentirán cuando Evo Morales vuelva al Gobierno, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, aseguró que el dirigente político no es un adversario político y que no entrarán a su juego.



"El pueblo es quien juzgará, no me voy a prestar y no voy a caer en ese tipo de confrontaciones respecto a quienes no considero como adversarios políticos, dentro de lo que hace a mis principios y militancia", dijo la autoridad en conferencia de prensa.



En un acto político, García dijo que Morales tiene el respaldo para ir de candidato a las elecciones presidenciales de 2025, por lo que advirtió que los traidores internos se arrepentirán cuando Morales llegue a la presidencia. Además, anunció que ya no se permitirá invitados ni independientes.



"Los traidores se van a arrepentir cuando volvamos al Gobierno con el hermano Evo, se van a arrepentir. Por eso pongamos en nuestra lista nosotros, todo lo que estamos sufriendo, nos han botado por ser evistas, nos están botado de las pegas de los ministerios", aseguró.



En ese sentido, Prada señaló que existen escenarios para debatir las diferencias internas en el instrumento político. A la vez, aseguró que la población será quien juzgue las aseveraciones que lanzaron los evistas.



"Lamento muchísimo que se digan ese tipo de declaraciones, que nosotros nos arrepentiremos como traidores, el pueblo es quien juzgará. Creo que existen, y si no existen, deben generarse los espacios correspondientes para debatir este tipo de cosas en el interior del instrumento político", agregó.



Anteriormente, el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, señaló que no tiene tiempo para escuchar "tonterías" tras ser consultado sobre la advertencia que hizo el vicepresidente del MAS.



"Yo no tengo tiempo para escuchar tonterías, estamos en otra actividad como para responder", aseveró.