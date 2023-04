Senadora Velasco dice que "evistas" están con planes golpistas desde el Legislativo contra Arce

La senadora oficialista Virginia Velasco denunció la tarde de este jueves que los diputados del "ala evista" han puesto en marcha desde la Asamblea Legislativa Plurinacional un plan de desestabilización contra el gobierno del Presidente Luis Arce e incluso un golpe de estado, en alianza con los grupos de derecho, al no aprobar los proyectos de ley y créditos que son necesarios para el país.

"Hay algunos diputados del ala evista que no quieren aprobar las leyes y créditos para el pueblo boliviano, para los hermanos que necesitan en cada departamento. Se están comportando como derecha neoliberal, quieren boicotear. No quieren aprobar los proyectos. Esto es una clara muestra de desestabilizar a nuestro gobierno, de dar un golpe de estado desde el legislativo diciendo que son radicalistas", dijo la senadora Velasco en una entrevista con el periódico digital Urgente.bo.

La legisladora oficialista se expresó así al cabo de una jornada en la que parlamentarios de la corriente evista -que supuestamente son parte del oficialismo- pusieron condiciones para no aprobar el proyecto de la ley del oro y cuando el expresidente Evo Morales, desde su cuenta en twitter, planteó la realización de una cumbre para abordar la situación de la economía. Desde esa red, el exmandatario minimizó que el problema se encuentre en el legislativo. "La máxima prioridad debe ser siempre cuidar la economía de nuestro pueblo. Finalmente se admitió que no estamos tan bien económicamente. Es un error político creer que este problema se va a resolver culpando a legisladores para que aprueben leyes de endeudamiento", señaló Morales.

Velasco está segura de que la corriente de Evo Morales está en acciones desestabilizadoras desde fines del año pasado, cuando el evismo se negó a aprobar el proyecto de Presupuesto General del Estado, tampoco dio cabida al proyecto de ley de fortalecimiento del oro, otros de inversión y ahora pone trabas a créditos necesarios para fortalecer la economía.

La oficialista mencionó una serie de proyectos que impulsa el gobierno de Arce en diferentes regiones y para beneficio del pueblo boliviano, como la industrialización con sustitución de importaciones, la construcción de la plata industrializadora de hierro en Mutún, la de transformación del diésel ecológico, la de fertilizantes granulados o el proyecto estratégico para la explotación e industrialización del litio.

"Ellos ya han pactado con la derecha, para no aprobar las inversiones para el país. Le haré recuerdo que no quisieron aprobar el Presupuesto General del Estado. El señor Héctor Arce no tiene ni un proyecto para Cochabamba. Están con mentiras y más mentiras en contra del país. Los diputados supuestos radicalistas tienen que pensar en la patria, no pensar a título personal, ellos han venido electos por las organizaciones sociales", dijo.

Luego ella precisó que el problema se encuentra en la Cámara de Diputados y afirmó que la acción en la que incurren es de indisciplina partidaria y que tienen relación con acciones de desestabilización.

"Hemos visto en sus mismas declaraciones ataques constantes del expresidente (Evo Morales), además del exministro Romero. Son ataques con mentiras, son acciones para desestabilizar para dar un golpe de estado. Esto ya está claro. Aprovecho su medio y le digo al compañero expresidente ojalá pueda recomendar, para que los diputados de su sector puedan pensar en la patria, y no en sus apetitos personal, y no en desestabilizar al gobierno. El presidente Arce ganó con el 55% de los votos. Tiene el respaldo del pueblo y aquí esos diputados son indisciplinados. No quieren aprobar los proyectos de ley", añadió.