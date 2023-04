Arce convoca este sábado a un gabinete ampliado para realizar una evaluación de la gestión

El presidente Luis Arce convocó para este sábado a un gabinete ampliado donde se realizará una evaluación y coordinación de la gestión. El tema económico es uno de los ejes de la reunión, informó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.



El evento se desarrollará en horas de la mañana en el Campo Ferial Chuquiago Marca de la ciudad de la ciudad de La Paz. Participarán todas las autoridades del Ejecutivo, además de directores de unidades descentralizadas, entre otros.



Uno de los ejes a evaluar en el gabinete ampliado es el económico, ya que es "fundamental para el país", afirmó Alcón quien instó a que el Legislativo "responda de manera adecuada" en la aprobación de créditos y proyectos de ley que todavía no fueron analizados.



"Yo se los he dicho en muchas oportunidades, reactivar la economía, no es lo mismo que reconstruir la economía y estamos en ese proceso. Estamos trabajando más que nunca por nuestro Modelo Económico Social Comunitario Productivo, con todos los indicadores y estamos construyendo nuestra base económica", enfatizó.



Reiteró que Bolivia es uno de los países que tiene la inflación más baja de la región, lo que destacado por organismos internaciones pese al contexto internacional.