"Evistas" denuncian ilegalidad en aprobación de ley del oro y tildan de "pajpaku" a Luis Arce

Con indignación, un grupo de diputados "evistas" denunció este viernes que la aprobación en grande la Ley del Oro fue ilegal, porque no consiguió la mayoría y se habría vulnerado el reglamento de la Cámara de Diputados, pero además consideraron que el presidente Luis Arce ha fracasado en la gestión económica y lo tildaron de "pajpaku".

Los diputados del MAS Renán Cabezas, Ramiro Venegas y Freddy López, en conjunto, se expresaron contra la forma en que se llevó la sesión.

En la votación hubo 54 votos a favor, 24 rechazos y 41 votos en blanco. La polémica surgió porque el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, alegó la Ley del Régimen Electoral para no tomar en cuenta los votos blancos y determinar que sí había mayoría.

Los "evistas" consideran que el ilegal la aprobación, tomando en cuenta que estaban presentes 119 diputados y se requería 61 para formar mayoría. Cabezas acusó de "déspota", "sinvergüenza" y "estúpido" al presidente de la Cámara.

La ley aprobada en grande permitiría al Banco Central monetizar las reservas de oro, para fortalecer la liquidez, sin autorización de la Asamblea Legislativa.

Los diputados "evistas" consideraron que la intención del Gobierno es "rifar" la patria como aseguran que se hizo en el periodo neoliberal.

Cabezas observó que, por un lado, el Gobierno defiende la estabilidad de la economía, pero después el mismo Vicepresidente señala que no hay plata.

"Aquí hay un gobierno mitómano, un gobierno mentiroso que no informa de forma clara", manifestó el diputado Cabezas.

También el legislador alteño cuestionó los créditos que pretende contraer el Gobierno, porque considera que "hipotecan" el futuro y tendrán que ser pagados por las siguientes generaciones.

"Ha fallado el gobierno del presidente Arce. No hay un plan económico. No hay una señal clara para que los bolivianos y bolivianas estemos mejor en términos económicos. Hemos creído que era un buen economista, pero nos hemos equivocado. No es nada más que un pajpaku", afirmó Cabezas.

Aseguró que defenderán los recursos del Estado de forma radical y no cometerán el error de "hipotecar" la patria, como señaló que pasó en la época neoliberal. Dijo que tendrán está actitud aguerrida aunque los tengan que fusilar.

Entretanto, el diputado Venegas rechazó que se haya utilizado la Ley del Régimen Electoral para dar por aprobada en grande la "Ley del Oro". Dijo que corresponde una acción de inconstitucionalidad al respecto.

En la línea de Cabezas, aseveró que el Gobierno está mintiendo al decir que la economía está bien. Incluso acusó a los gobernantes de querer negociar el oro a espaldas de la población.

Venegas anunció que darán batalla, a pesar de que corran maletines y currículums en la Asamblea Legislativa.

Freddy López, a su turno, acusó a la oposición de trabajar con el Gobierno. Rechazó que la votación se haya hecho en voto secreto y preguntó cuál es el miedo de hacerlo de frente.