Mercado explica que los votos blancos en la Asamblea "no sirven": "Esto es como en el cacho, lo que ve se anota"

El presidente de la cámara de Diputados, Jerges Mercado, justificó la interpretación que realizó para dar por aprobado el proyecto de "ley del oro" en su estación en grande y explicó que "aquí o en la China 54 es mucho más que 24" y que los votos blancos "no sirven".



"Se ha llevado una votación compleja; sin embargo, esto es como en el cacho, lo que se ve se anota: 54 diputados patriotas comprometidos con el país hemos votado aprobando esta ley, solamente 24 diputados son los que le dan dado la espalda al país, le han dado la espalda a la estabilidad económica y han decidió votar por su rechazo, pero aquí o en la China 54 es mucho más que 24" ilustró el legislador.



Esta mañana después de 15 horas de sesión, 54 diputados votaron a favor de la aprobación de la "ley del oro", 41 votaron en blanco y 24 votaron en contra.



No hubo mayoría absoluta para aprobar dicha norma que tiene el objetivo de fortalecer las reservas internacionales.



Sin embargo, el presidente de dicha instancia legislativa esta mañana dio por aprobada la ley con una interpretación inédita en los debates legislativos del país.



Explicó que conforme a la definición del inciso b del artículo 161 de la Ley 026 de Régimen Electoral, que el voto en blanco es el que se realiza sin marcar las opciones establecidas en la papeleta de sufragio. O sea, dijo, el voto en blanco es considerado como abstención, porque no apoya ni rechaza.



En esa línea, acotó, que el artículo 109 del reglamento de la Cámara Baja reconoce las clases de voto a) afirmativo, b) negativo y c) en blanco, siendo que este último conforme, al artículo 115 del mismo reglamento, se debe considerar que, al no definir postura de apoyo o rechazo, no suma o resta apoyo alguna de las dos primeras opciones.



La oposición anticipó la impugnación y la presentación de recursos ante el Tribunal Constitucional si Mercado persiste en una interpretación que marcaría un precedente negativo para ese poder del Estado, el voto blanco no tendría ningún valor.



"Hay otros que se han abstenido, han votado en blanco, pero los votos blancos como ustedes saben no son contabilizados, no cuentan ni para aprobar ni para rechazar", insistió Mercado en la rueda de prensa de hoy.



Según dijo que hay parlamentarios están anteponiendo intereses personales y de grupo, y que dan la espalda al país que, según dijo, requiere la norma para inyectar recursos a su economía.



Consultado sobre el "blindaje" legal de su interpretación explicó que sus "equipos técnicos y legales están trabajando y nosotros siempre vamos a actuar en el marco de la Constitución Política, en el marco de las leyes y en el marco de nuestro reglamento de debates".



El legislador insiste en que actuó en apego a lo que dice el reglamento de debates de la cámara de Diputados. "Hay algunos que quieren sumar esos (votos) blancos al rechazo, eso es absurdo, cualquier niño de básico sabe que 54 es mayor que 24 y que blanco no sirve", concluyó.