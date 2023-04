Áñez enfrenta 8 procesos penales, defensa advierte que vulneran el estado de derecho

A la sentencia de 10 años de cárcel por el denominado caso "golpe II", acusada por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes, se suman otros siete procesos penales en contra de la exmandataria, Jeanine Áñez. Al respecto, la defensa legal de la exautoridad advirtió que estos procesos vulneran el estado de derechos porque no son notificados a tiempo.



"En esa lista hay casi 20 demandas. Estos procesos son una vulneración del derecho a la defensa y todo proceso penal, que no sea realizado en flagrancia, lo que corresponde es que poner en conocimiento a las partes, tomar sus declaraciones", informó a la ANF el abogado de la exmandataria, Luis Guillen.



El 14 de abril, la responsable de informática de la Fiscalía General del Estado remitió un informe detallado de los casos en contra de la exautoridad. Este informe responde a una solicitud que hicieron los fiscales Heisman Maldonado, Walter Lora e Iván Cernadas de El Alto.



De acuerdo al historial de denuncias, al que tuvo acceso este medio, existen 11 denuncias en contra de la exmandataria, de los cuales dos fueron rechazados, uno desestimado y ocho se encuentran abiertos, es decir que están en tapa preparatoria o preliminar.







Los casos



Los procesos que se encuentran en curso son: por terrorismo, sedición y conspiración (caso golpe I); incumplimiento de deberes resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes (caso golpe II); designaciones ilegales en la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA).



En los últimos días, la exautoridad fue comunicada con dos nuevos casos por los delitos de genocidio, asesinato y tentativa de asesinato por los conflictos en Senkata, en El Alto; genocidio, asesinato y tentativa de asesinato en los enfrentamientos en Sacaba, en Cochabamba.



En ese sentido, Guillen dijo que recientemente fueron notificados con un nuevo proceso, interpuesto por un periodista de Cochabamba el 16 de marzo del año en curso por atentar contra la libertad de prensa.



A la vez, explicó que existen dos casos que son tramitados para que se investiguen en la vía ordinaria: la venta irregular de 13.772.980 litros de Jet-Fuel A-1, se habla de un daño económico de Bs 53.990.081,60, en 2020. Además, el préstamo de US$327,7 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para enfrentar la pandemia de covid-19, en abril de 2020".







Reprogramación



El jueves se desarrolló una audiencia de medidas cautelares en el caso de Senkata, el Ministerio Público pidió seis meses de detención preventiva. La exmandataria rechazó ser sometida a un proceso por la vía ordinaria. Tal fue su desesperación que, en plena audiencia, despidió a sus abogados y la audiencia se postergó para el 5 de mayo.



En esa misma audiencia, Añez acusó de prevaricador al juez marco amaru, de El Alto, alegando que lleva adelante un proceso en su contra sin tener competencia para juzgar a una exmandataria de Estado.



"Jeanine Añez, ex presidente de Bolivia, denuncia en audiencia cautelar ilegal instalada por juez Amaru, de cometer 'prevaricato consciente' contra la CPE al negarle el debido proceso, #JuiciodeResponsabilidades justo y la vulneración de todos sus derechos", afirmó la exautoridad.



En ese sentido, Guillen dijo que, ante la indefensión y la vulneración de sus derechos en el país, ratificó que acudieron a instancias internacionales para denunciar esas arbitrariedades. Consideró que en algún momento las autoridades de Gobierno y justicia tendrán que responder por estos hechos.























