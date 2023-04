Aprehenden al novio en plena boda, debido a una deuda de asistencia familiar

En Tarija un novio fue aprehendido este viernes en plena boda debido a una deuda por asistencia familiar con su expareja.



La Policía habría hecho cumplir la orden judicial por incumplimiento de asistencia familiar del "Romeo" que se había acabado de casar en la iglesia de Juan XXII.



"Me hicieron parar unos vecinos informándome que aparentemente los policías necesitan apoyo. Me acerqué a verificar y es la ejecución de una orden de aprehensión. Los funcionarios policiales van a proceder de acuerdo a lo que establece la normativa. Mientras no haya una disposición judicial., entonces, se tiene no más que ejecutar", explicó un funcionario policial.



Asimismo, indicó que la única persona que podía evitar la detención es la demandante o la autoridad jurisdiccional, por lo que se tuvo que proceder. Además, también se debe verificar si el acusado pagó la deuda con su familia anterior.



"Ahora, es muy diferente que la parte interesada tome constancia de que se haya hecho el depósito correspondiente, hable con los funcionarios policiales y lo suspenda la aprehensión. Sin embargo, es la autoridad competente quien resuelve este tipo de casos.



La Policía habría esperado que concluya el matrimonio por lo religioso para proceder a aprehender al recién casado.