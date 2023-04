Corre el plazo de 10 días para el registro de postulantes al Órgano Judicial

Desde hoy hasta el 2 de mayo corre el plazo de 10 días para el registro de los candidatos a magistrados del Órgano Judicial, luego que la mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS) apruebe las modificaciones al reglamento y convocatoria de preselección.



"Desde mañana ya empieza la apertura de los libros de registro, tenemos 10 días para recibir las inscripciones de los postulantes y después ya estaríamos revisando los requisitos de los requisitos comunes y específicos", afirmó el diputado del MAS Patricio Mendoza.



El jueves, el partido oficialista impuso su mayoría en la Asamblea Legislativa y aprobó el reglamento de preselección de candidatos a las cuatro instancias de la justicia, que permite que militantes y parientes de servidores públicos postulen a esos cargos.







Los plazos



De acuerdo con la convocatoria que fue publicado este viernes, tras la conclusión de la etapa de inscripción, las listas de la totalidad de registrados se publicarán el 3 de mayo. Posteriormente, la verificación de los requisitos se desarrollará del 4 al 13 de mayo, un día después se difundirá la nómina de los postulantes habilitados.



Se abrirá una etapa de impugnación del 15 al 19 de ese mes, las resoluciones a las observaciones se realizarán hasta el 26, ese mismo día se conocerán a los candidatos que pasarán a la etapa de evaluación de experiencia.



"Las resoluciones emitidas por las Comisiones Mixtas de Constitución y de Justicia Plural del Legislativo son irrevisables, y podrán ser comunicadas por medios de comunicación o plataformas digitales", dice el documento.



La fase de evaluación de experiencia y formación profesional se llevará a cabo a partir del 29 de mayo al 7 de junio. En esta etapa, las comisiones habilitarán a los postulantes al examen escrito a quienes obtengan igual o mayor a 26 puntos.



El examen escrito se desarrollará del 9 al 14 de junio y estará dividido en dos partes: la primera con 15 preguntas de opción cerrada y, en la segunda se resolverá un caso concreto. Mientras que, para los postulantes al Consejo de la Magistratura, será una decisión en el ámbito de sus atribuciones. Las preguntas de opción cerrada tendrán el valor de un punto, las preguntas de casos concretos tendrán un puntaje de 15 puntos.



En ese sentido, la presidenta de la Comisión Mixta de Constitución, Patricia Arce, dijo que la fase de entrevistas se llevará a cabo del 16 al 23 de junio. Los postulantes serán notificados con el lugar y la hora de esa evaluación con 48 horas de anticipación.



A la vez, señaló que las comisiones sesionarán entre el 24 y 27 de ese mes donde se aprobará los informes finales. Los postulantes deberán obtener un puntaje igual o mayor a 71 puntos para ser habilitados al pleno de la Asamblea Legislativa.







Diseñado para candidatos del MAS



La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) María René Álvarez dijo que el reglamento está diseñado para que los candidatos a fines al MAS se presenten. Advirtió que no les darán los dos tercios para aprobar los informes.



"No les vamos a dar los dos tercios porque estamos en contra de este proceso, este reglamento está diseñado para que los candidatos que, el MAS ya tiene preseleccionado, se presenten como candidatos y sigan en la administración de la justicia", afirmó la parlamentaria.



Se eliminó el requisito de no militancia política de los últimos ocho años para los postulantes al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura. En el caso del Tribunal Constitucional, el reglamento establece no haber sido militante de ningún partido político en los últimos ocho años.



Otro de los requisitos eliminados fue el parentesco, el anterior documento establecía "No tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con el presidente del Estado, vicepresidente del Estado, ministras y ministros de Estado, senadoras, senadores, diputadas, diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional y Representantes Parlamentarios Supraestatales".