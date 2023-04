Iglesia expresa su preocupación por la violencia y atropellos a los derechos humanos

En el marco de la CXII Asamblea de Obispos, el monseñor Aurelio Pesoa expresó su preocupación por los altos índices de violencia, falta de respeto a los derechos humanos y la libertad.



Señaló que hoy en día hay muchas razones para perder la esperanza con motivos como: "la guerra y su reguero de destrucción de familias lastimadas por el dolor y la muerte", "la violencia y falta de respeto a los derechos fundamentales de los seres humanos", "el sistema de justicia que son puro servicio a los privilegiados del mundo, pero que no sirven a la verdad, ni al pueblo, ni a los inocentes, ni a los desprotegidos", y "la libertad que es el don que nos ha dado Dios, es despreciada, cada vez somos menos libres y se respeta menos al que piensa diferente, al que opina de otra forma, al que es otro y único", sostuvo.



Durante la homilía que se celebró junto a los pastores de la Iglesia católica en el Santuario de Urkupiña en la Arquidiócesis de Cochabamba, agregó que los más necesitados son víctimas de la injusticia.



"Especialmente los más necesitados porque son víctimas de la injusticia en la que vivimos, una y otra vez se les promete días mejores, y una y otra vez se les decepciona y no se cumple lo que se les promete", dijo.



Señaló que "cada vez más sufrimos violencia y falta de respeto a los derechos fundamentales de los seremos, ni siquiera al vida de los no nacidos se respeta, ni de los niños que son sometidos a la violencia".



Pidió a Cristo resucitado que reafirme la fe y devuelva la esperanza a los bolivianos, a quienes les exhortó a trabajar por un mundo y una Bolivia en la que sea posible vivir bien, con justicia, tolerancia, inclusión para todos, y se construya un país de verdaderos hermanos.



Ante este contexto dijo que aún hay motivos de alegría para los fieles, pues si Dios camina con nosotros la vida tiene sentido, "Si Cristo ha resucitado la vida tiene sentido porque sabemos que Él está vivo y camina con nosotros y nos da fuerzas para luchar en la vida y para construir un mundo más humano, más cristianos y más fraterno, un mundo en el que vale la pena entregarse y amar, vale la pena ser honestos, vale la pena trabajar por la justicia, vale la pena dar la vida queriendo cambiar este mundo", enfatizó el monseñor.