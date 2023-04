Fiscalía cita a declarar a la exdirectora del Fondioc Elvira Parra en un nuevo proceso

Casi un mes después de haber obtenido la detención domiciliaria, la exejecutiva del Fondo Indígena, Elvira Parra, fue citada por el Ministerio Público el 27 de abril para brindar su declaración informativa dentro de un proceso en su contra denunciado por el Fondo de Desarrollo Indígena.



Vladimir Gonzales, su abogado, dijo que una vez conocida la nueva denuncia quedó "muy sorprendido" aunque desconoció los detalles del caso en cuestión, solo conoció que es por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito.



La orden de citación fue emitida el 18 de abril. En el documento se señala que Parra deberá acudir ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas en calidad de sindicada y en caso de incumplimiento "se expedirá orden de aprehensión".



"No sabemos cómo será el proceso, queremos ahora verificarlo en la carpeta y ver cuáles son los antecedentes por el cual se le ha iniciado este nuevo caso", afirmó Gonzales.



En entrevista Erbol, Parra dijo también desconocer el proceso que enfrenta aunque consideró que se trata de uno de los proyectos productivos que fueron observados en el exFondo Indígena.



"Debe ser dentro de los 153 casos o puede ser también a parte, no lo sé. Yo recién me voy a informar", añadió.



Parra estuvo detenida preventivamente durante 8 años por cerca de 180 procesos vinculados con el desfalco en el exFondo Indígena. El 17 de marzo logró obtener la detención domiciliaria y aseguró su inocencia y consideró injusto el tiempo que estuvo detenida preventivamente.