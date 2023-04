Cívicos buscan reunión con Arce y alistan cumbre contra "paquetazo de leyes" y Gestora

El Movimiento Cívico de Bolivia resolvió este martes solicitar una reunión con el presidente Luis Arce, para trabajar una agenda nacional que permita resolver los conflictos y aprobar los regionales. Además, alista una cumbre donde participarán los sectores movilizados para definir acciones para que el Gobierno tienda sus demandas



"Invitar al presidente del Estado, Luis Arce a una reunión con los comités cívicos del país a efectos de considerar una agenda nacional que resuelva todos los conflictos vigentes, aprobar los proyectos de desarrollo regional y viabilizar la convivencia pacífica en Bolivia", informó el presidente del Comité Cívico de Oruro, Adolfo Camacho.



Se llevó a cabo en la ciudad de Cobija, del departamento de pando. Llegaron cinco presidentes cívicos hasta esa región y cuatro se unieron al encuentro, a través de plataformas digitales. Antes y durante la reunión fueron asediados por los sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).



Con relación a la invitación al mandatario, Camacho dijo que aún no se definió una fecha para el encuentro con el Presidente y que lo dejarán a decisión de la autoridad. Esperan que la cuta sea lo más antes posible.



"Nosotros no perdemos las esperanzas, sabemos que este problema afecta a diversos sectores del país. Esperamos que nos acepte, aún no se definió la fecha para la reunión estamos dejando que el presidente pueda definir ese aspecto", reiteró.



Por otra parte, el presidente del Comité Cívico de Tarija, Adrián Ávila, indicó a este medio que otra de las conclusiones convocar a una cumbre nacional contra el paquetazo de leyes, la puesta en marcha de la Gestora Pública y la malla curricular. Afirmó que en esa reunión se definirán medidas de presión.



"Convocar a una cumbre sectorial interinstitucional, principalmente con los sectores movilizados en el país y otras instituciones, encabezada y promovida por los comités cívicos de Bolivia para considera un plan de acción contra la malla curricular, la Gestora Pública y el paquetazo de leyes que está generando conflictos". afirmó.



Camacho dijo que avanzarán con sus evaluaciones después de las movilizaciones que se están llevando a cabo en diferentes ciudades, tanto por el Magisterio Urbano, los jubilados contra la Gestora Pública y los gremiales contra el 'paquete de leyes'.



Este jueves se desarrollará un paro nacional de 24 horas, el dirigente nacional de los gremiales, Jesús Cahuana, ratificó esa medida de presión y dijo que estará acompañada con marchas y otras protestas.



Judiciales



A la vez, rechazan la repostulación de magistrados y consejeros a otros cargos porque forman parte de hechos de corrupción y la mala administración de la justicia, abuso de poder. Los comités cívicos presentarán las denuncias respectivas a la Asamblea Legislativa.



Asedio



Tras conocer la reunión de los cívicos, la Federación de Gremiales de Cobija, afines al MAS, se declaró en estado de emergencia. Su dirigente, Florencio Cochi, calificó que el encuentro como político y dijo que tiene el objetivo de convulsionar el país.



"Nosotros nos declaramos en estado de emergencia, estamos preocupados con la intensión de los cívicos para convulsionar al país, quieren abusar contra la familia gremial. Ellos están buscando tener apoyo en otros sectores y en la reunión estaban los cívicos golpistas", manifestó.



Al respecto, Camacho indicó que recibieron amenazas por parte de ese sector y otros afines al MAS, ante su llegada a las instalaciones Comité Cívico de Cobija, tuvieron que trasladar su reunión a otro ambiente para evitar posibles enfrentamientos.