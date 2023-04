Suspenden audiencia de la exministra Eidy Roca porque el juez no fue notificado

El Tribunal Décimo Primero de Sentencia en lo Penal de Santa Cruz suspendió la audiencia de acción de libertad que presentó la defensa de la exministra de Salud, Eidy Roca, porque el juez Presbítero Medina y dos vocales de La Paz, no fueron notificados.



"Se ha suspendido la audiencia justamente porque las autoridades recurridas, empezando por las autoridades que es el juez Presbítero Medina, este juez es quien conoce la investigación, ha devuelto las notificaciones y apagó su celular. Estas arbitrariedades son con la única finalidad de seguir dilatando este calvario y poner en riesgo su vida", informó el abogado Martín Camacho.



La hermana y abogada de la exministra, Lady Roca Justiniano, presentó una acción de libertad la semana pasada que busca obtener un permiso que le permita salir del país para recibir atención médica.



La audiencia estaba prevista para las 13:30 de este martes, sin embargo, fue reprogramada para el jueves, a las 14:00.



La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, de Bolivia (APDHB) Amparo Carvajal, acompañó a la exautoridad y cuestionó que jueces y vocales no atiendan a llamadas telefónicas y dilaten la audiencia de la exautoridad.



"La Asamblea Permanente de Derechos Humanos una vez más está acá para apoyar a las personas que más lo necesitan, a aquellas personas que no encuentran justicia y que son víctimas de este sistema. Es lamentable que se demore esta audiencia", dijo Carvajal.



Pese a su delicado estado de salud, la exministra se presentó en la audiencia y en contacto con los medios de comunicación ratificó su pedido a la justicia, de levantar su arraigo para recibir atención médica en el exterior.



"Vengo solicitando hace un año que me permitan salir del país para recibir un tratamiento médico, espero que se haga justicia", dijo la exautoridad.



Roca teme perder su cita médica que fue reprogramada en varias ocasiones, debido al arraigo que tiene por el caso de presunta compra irregular de respiradores chinos, durante la gestión de Jeanine Áñez.