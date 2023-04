La ASFI dice que Fassil "ya no existe" pero asegura protección de los ahorros

El Director General Ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra Segales, informó este miércoles que el Banco Fassil dejó de existir como entidad bancaria y ahora es una institución financiera que fue intervenida con la finalidad de precautelar y proteger los ahorros de los depositantes de esta entidad.



"El Banco Fassil ha dejado de existir como entidad bancaria, ahora toma la figura de entidad financiera, Banco Fassil en intervención. El interventor asume los derechos de los accionistas y también de las funciones de directores, gerentes y apoderados", dijo el director de la Asfi, Reynaldo Yujra, en Unitel.



El Director dijo que ASFI ha venido supervisando y controlando el trabajo del Banco Fassil de manera continua y permanente, instruyó medidas correctivas para superar las observaciones detectadas; no obstante, en más de las veces la entidad no solo se rehusó a cumplir a cabalidad las instrucciones impartidas, sino que sus servidores públicos fueron objeto de amenaza, hostigamiento y amedrentamiento, obstaculizando su labor supervisora.



"En ese sentido, la situación financiera de Banco Fassil S.A. que provocó su intervención por parte de ASFI, es atribuible exclusivamente a una irresponsable administración de sus directivos y ejecutivos; las malas decisiones adoptadas por éstos, constituyen la única razón de su descalabro financiero", explicó Yujra.



La Ley de Servicios Financieros 393 establece disposiciones normativas para proceder, en los casos en que una entidad financiera atraviese problemas estructurales de liquidez y/o solvencia, contemplando entre ellas mecanismos y procedimientos que precautelen los ahorros de la población. Uno de estos mecanismos es el denominado Procedimiento de Solución, el cual consiste en la transferencia de obligaciones privilegiadas, principalmente depósitos del público, a otras entidades financieras del sistema financiero boliviano, conjuntamente operaciones de crédito en similar monto que los depósitos, mediante un proceso de compulsa o adjudicación, conducido de forma transparente, por un Comité de Adjudicación compuesto por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), el Banco Central de Bolivia (BCB) y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), en el marco de la normativa que para el efecto se tiene previsto.



También destacó que "es la primera vez en la historia de Bolivia que, por el tamaño de este banco, el proceso de adjudicación no posibilitará que sea una sola entidad la que pueda adjudicarse todos los depósitos de esta entidad, por lo que será necesario que sean varias entidades financieras las que participen en el proceso y se adjudiquen los mismos".



Aclaró, asimismo, que con este proceso de intervención se está garantizando los ahorros de los clientes del banco afectado, de manera que nadie pierda su dinero, independientemente de lo que suceda con la entidad intervenida.



Asimismo, Yujra develó que los activos de la entidad ascienden a $us 3.867 millones, lo que supera los pasivos, que llegan a $us 2.700 millones, según dijo este miércoles el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.



Esa cifra, remarcó, garantiza la devolución de los ahorros de los clientes del Banco Fassil intervenido. Además, aclaró que existe también el Fondo de Protección al Ahorrista, que será usado en caso de ser necesario.



"Las estadísticas dan cuenta que los activos ascienden a $us 3.867 millones y la mayor parte de esto es cartera. Lo que vamos a proceder es establecer el armado del paquete que se va a transferir, esto significa los depósitos versus un monto similar en activos, preferentemente cartera. Podemos asegurar que hay activos que permitirían cubrir las necesidades de los depositantes. Pero incluso en el caso de que no fuera posible cubrir con los activos, existe el Fondo de Protección al Ahorrista que podría aportar para lograr igualar y realizar el procedimiento de solución. Esta ley está pensada para precautelar los ahorros de la población".

Este miércoles, la Asfi intervino el Banco Fassil tras la aprehensión de cuatro de sus altos ejecutivos, acusados de delitos financieros.