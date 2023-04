Gremialistas, cívicos y transportistas ratifican bloqueo para exigir retiro de Ley 280

La Confederación de Gremiales de Bolivia, cívicos y transportistas ratifico para este jueves un bloqueo nacional de carreteras y marchas de protesta en las ciudades para exigir al Gobierno el retiro del proyecto de Ley 280, que criminaliza la protesta social.



El ejecutivo gremial nacional, Jesús Cahuana, indicó que habrá un movimiento nacional que bloqueará calles, avenidas y carreteras. Cahuana indicó que cada sector evaluará qué medidas adoptará en su región.



“Después del bloqueo de 24 horas realizaremos una evaluación para ver qué medidas podremos realizar si es que el Gobierno no retira el proyecto de ley 280”, afirmó Cahuana



Mientas que Antonio Siñani, secretario ejecutivo de los gremiales de El Alto, apuntó que, en la frontera con Perú, en Desaguadero, se levantará un punto de obstrucción desde las 09:00. Se concentrarán en el mercado central para realizar movilizaciones.



"Las movilizaciones y bloqueos serán a nivel nacional a la cabeza de toda la familia gremial que estamos en contra del proyecto de Ley 280 que, como ya lo hemos manifestado, no sólo va a afectar a nuestro sector, sino a todos, porque protestar y marchar no es terrorismo, tampoco es ganancia ilícitas el trabajo sacrificado que hace un cuentapropista", confirmó Siñani. La decisión fue tomada en un ampliado nacional que se realizó el 20 de abril en Cochabamba.



Siñani observó el artículo 133 de dicha ley, donde existe una tipificación del delito de terrorismo, con una pena de 20 a 25 años de cárcel. En la perspectiva del dirigente gremial alteño, esto perjudicará a sus compañeros que salgan a protestar en contra de futuras medidas u otro conflicto.



Mientras, el vicepresidente del Comité Cívico, Stello Cochamanidis, manifestó que desde las 0:00 horas del jueves iniciará la medida de presión en diferentes puntos del departamento cruceño y no sólo en la capital cruceña, ya que a la protesta se sumarán los comités cívicos provinciales con los cortes de rutas.



"El Comité Pro Santa Cruz se ve en la necesidad de salir a las calles con sus sectores para defender los derechos de los bolivianos. Aclaramos a la sociedad que será un bloqueo y no un paro cívico", dijo en conferencia de prensa.



Los cívicos están en contra de un "paquetazo de leyes". Que incluye la ley 280, de Fortalecimiento a la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas. Además de la 305 de Cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Y la 304 que regula y sanciona el uso indebido de las redes sociales porque atenta con sus derechos.



Los cívicos también se oponen a que la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo. Que tomó el lugar de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP).



El proyecto de norma 280 se encuentra paralizado hasta que sea socializado. El 304 fue retirado para el análisis de la Asamblea Legislativa. Mientras que en el proyecto 305 se sacará el artículo que estaba siendo cuestionado por los gremios periodísticos.