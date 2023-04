Ministro de Salud evita censura y oposición y "evistas" cuestionan el conteo

La Asamblea Legislativa desarrolló este miércoles una interpelación contra el ministro de salud, Jeyson Auza, sin embargo, el acto terminó en escándalo, debido a los reclamos de que había dos tercios para censurar y destituir a la autoridad, pero que no fueron reconocidos por la directiva.



La interpelación tenía como tema la respuesta del Gobierno ante la variante ómicron del coronavirus. Los ánimos ya habían comenzado caldeados, puestos que la oposición reclamó porque el acto interpelatorio se realizó un año después de la solicitud.



Cuando llegó el momento de la votación, el conteo de la directiva estableció que había 82 votos para censurar al Ministro, con lo cual no se llegaban a los dos tercios.



Sin embargo, la oposición reaccionó de manera airada y reclamó a los gritos que había los dos tercios en la votación y acusaron al presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, de manipular la situación para favorecer al Ministro.



Según los datos de Comunidad Ciudadana, los votos contra el Ministro eran 98 (con 59 de oposición y 39 de los radicales del MAS), con lo cual Auza debió ser censurado y, por consiguiente, destituido del cargo.



La bancada de CC denunció que el conteo fue fraudulento y acusó a Choquehuanca de haber manipulado el conteo. Anunció el desconocimiento al ministro Auza, porque en su criterio ya ha sido censurado.



De parte de Creemos, el diputado Erwin Bazán ratificó que había los votos para "mandar a su casa" a Auza. También acusó a Choquehuanca de encubrir al Ministro, contando mal los votos y evitar una verificación.



Los evistas reclaman



De parte de la bancada "evista", el diputado Ramiro Venegas afirmó que había dos tercios para censurar al Ministro, pero acusó a Choquehuanca de actuar con autoritarismo y a su conveniencia en el conteo.



El diputado Freddy López reveló que ha votado a favor de la censura y señaló que, al parecer, los encargados del conteo no tomaron en cuenta toda la votación.



Señaló que parlamentarios no estaban convencidos con el conteo, pero de todas maneras el Ministro salió sin la confianza de la Asamblea. Le pidió a Auza que no sea soberbio.



La diputada Juana Quispe señaló que sus colegas cuestionaron el conteo y sugirió ver los videos para hacer un recuento. Dijo que el Ministro es soberbio y tiene a "pititas" en la administración de su cartera.



Se trata de una segunda votación polémica en menos de una semana. El pasado viernes, en la Cámara de Diputados ya se denunció irregularidades en el criterio de cómputo de votos, lo cual obligó a realizar de nuevo la votación.



Ante esa situación, el diputado López insistió en que se debe usar la tecnología para la votación legislativa, toda vez que se cuenta en los curules con las tablets respectivas con esta función.