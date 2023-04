"Arcistas" aprueban Ley del Oro, pero está pendiente en comisión "evista"

El proyecto de Ley de Compra de Oro destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales venció el primer escollo en el Senado, la comisión de Economía Plural, liderado por un 'arcista', lo aprobó por unanimidad, pero aún está pendiente su tratamiento en la comisión de Planificación dirigido por un legislador del bloque 'evista'.



"Con la participación de todos los miembros de esta comisión y distintos senadores adscritos, que fueron varios, hemos aprobado todo lo que se ha planteado el informe como el proyecto de ley (del Oro). Ahora, estamos remitiendo al pleno de la Cámara de Senadores para que en la próxima sesión sea sancionado", informó el presidente de esa comisión, Félix Ajpi.



La sesión se instaló a las 16:30, apropiadamente, vía Zoom y fue liderada por el senador Ajpi de forma sorpresiva, debido a que solicitó licencia hasta el lunes porque estaba en semana regional. Al igual que su colega Pedro Vargas del MAS y Henry Montero, de Creemos.



Vargas habilitó a su colega suplente, Hilda Vega, quien respaldó la aprobación de la norma. Lo mismo ocurrió con la senadora suplente de Creemos, Paola Fernández Rea, hija del alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández.



La noche del jueves, el presidente Luis Arce se reunió con la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Senado para debatir sobre la Ley del Oro. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, informó que tras una explicación se allanó para que la norma sea sancionada.



Esta mañana, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, presidida por el senador Hilarión Mamani, del bloque evista, postergó el tratamiento del proyecto normativo porque los ministerios de Economía, Presidencia y Minería no enviaron los informes técnicos y legales.



Su colega, Simona Quispe afirmó que hasta el final de la tarde no llegaron los informes solicitados, por tanto, se prevé que instalen sesión la próxima semana, posteriormente remitirán el informe al pleno de la Cámara Alta para su sanción.



A la vez, dijo que la directiva del Senado decidirá si esperan o no el informe de su comisión para convocar a la sesión del pleno y se evalúen los documentos de ambas comisiones, pero cumplirán con el trabajo encomendado.



"Seguramente (la comisión de Economía Plural) lo remitirá al pleno y para el martes agendarán, la directiva nos envió el proyecto de ley para que nosotros lo tratemos, no sé si nos van a esperar, pero nosotros vamos a cumplir con revisar la norma y emitiremos un informe", explicó.



Impugnación



Entre tanto, el senador de Creemos Henry Montero cuestionó la aprobación de la norma y dijo que fue ilegal, porque Ajpi no estaba habilitado a presidir la sesión debido a que estaba en semana regional.



"Estoy en mi semana regional, al igual que el senador Ajpi y el senador Pedro Vargas que somos los titulares. Me asombra que en 24 horas se habilite el senador del MAS, eso es ilegal, su participación está fuera de cualquier norma. Nosotros vamos a impugnar esa sesión", advirtió.