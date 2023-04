Gobierno propone "acuerdo nacional" para transformar la justicia, tras dos intentos fallidos de preselección

Después de dos intentos fallidos de la preselección de postulantes al Órgano Judicial en la Asamblea Legislativa, el Gobierno planteó un gran "acuerdo nacional" y llegar a un consenso entre los diferentes actores de la sociedad para garantizar la transformación de la justicia en el país.



"El planteamiento del Gobierno es que esa transición se dé en las mejores condiciones democráticas, para eso necesitamos hablar, necesitamos que todas las fuerzas políticas y los que no tiene representación parlamentaria, como los juristas que recolectaron más de 800 mil firmas, sean parte de una mesa de trabajo y un dialogo nacional", afirmo el ministro de Justicia, Iván Lima.



El jueves, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determinó suspender el proceso de selección de candidatos a solicitud de un amparo de inconstitucionalidad abstracta que interpuso un legislador de la oposición. Posteriormente, la Asamblea Legislativa, de forma oficial, paralizó el registro de inscritos.



En ese sentido, Lima dijo que existen varios elementos que deben ser analizados por el Tribunal Constitucional, entre ellos que se defina la anulación de la elección de magistrados a través del voto popular. Aunque aseguró que esa decisión está en manos de esa instancia judicial.



"Yo estoy planteando un escenario de debate amplio, un debate amplio le va a permitir a los constitucionalistas, por ejemplo, analizar la posibilidad de que, vía control de constitucionalidad Y convencionalidad u otros elementos, se pueda suprimir la elección de voto popular, todos los elementos están sobre la mesa en este momento", insistió el ministro.



En ese sentido, la autoridad explicó que el presidente del ente legislativo, David Choquehuanca, tiene 15 días para responder al recurso legal, luego el TCP, en un plazo de al menos 45 días, deberá emitir una sentencia que blindará por completo el proceso para las elecciones judiciales y la transformación de la justicia.



Lima aguarda que en las siguientes semanas ya se conozca el fallo definitivo, para que se concrete la transformación judicial con dos tercios en la Asamblea Legislativa, previo a un gran acuerdo nacional.



Por otra parte, dijo que los actuales magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, que resolverán el recurso, no pueden presentarse como candidatos porque se generará un conflicto de intereses.



Con relación a los plazos para la elección de las nuevas autoridades judiciales, Lima indicó que no se puede tomar decisiones equivocadas solo por cumplir los tiempos previstos, sino que se debe dar certidumbre a la población de contra con los mejores profesionales que administren la justicia.



"No es posible que por un plazo que pueda vencer el 31 de diciembre el país tenga seis años de injusticia, lo que tenemos que garantizar hasta el 31 de diciembre es una transición adecuada y es un tiempo suficiente para que llevemos los procesos electorales. Estamos con el tiempo suficiente y tenemos siete meses para ponernos de acuerdo", insistió.



Al respecto, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi Quispe indicó que la Asamblea Legislativa tiene hasta el 17 de mayo para lanzar la convocatoria. Mientras que la nómina de seleccionados debe ser entregado como máximo hasta el 6 de agosto.