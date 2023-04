El TCP no notificó la suspensión de las judiciales y la Comisión aún recibe postulantes

La Comisión Mixta de Constitución continúa recibiendo los documentos de los candidatos a máximos magistrados del Órgano Judicial porque aún no fueron notificados con el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para la suspensión de dicho proceso como se conoció ayer a través de los medios de comunicación.

"No tenemos ninguna notificación, no hemos recibido ninguna notificación ni nada, seguimos llevando normal (el trabajo) y vamos a seguir llevando normal hasta que nos notifiquen formalmente. Todo lo que ha salido (en los medios de comunicación) no es nada formal y hemos preguntado si nos han notificado o algo, no tenemos ninguna notificación. Tampoco vicepresidencia tiene (la notificación)", informó la presidenta de la Comisión Mixta de Constitución, senadora Patricia Arce, a la ANF.

Ayer, el TCP suspendió por segunda ocasión, de forma provisional, el proceso de preselección de candidatos a magistrados al Órgano Judicial hasta que se resuelva un recurso interpuesto por el diputado de Creemos Leonardo Ayala Soria.

El documento fue publicado por diferentes medios de comunicación, pero la presidenta de la Comisión Mixta de Constitución dijo que no pueden actuar por lo que diga la prensa, por eso preguntó a primera hora de esta jornada sobre alguna notificación formal del documento.

"(Hubo inscritos en esta media jornada) eso es lo que me han informado y ha seguido llamando la gente, los postulantes, han seguido llamando a diputados y senadores a plataformas para saber si siguen continuando con la recepción de documentación y les hemos manifestado que sí", argumentó.

Esta es la segunda ocasión que el proceso de preselección judicial se suspende, la primera fue el 13 de abril cuando la Sala Constitucional Primera del Beni admitió un recurso de Amparo Constitucional interpuesto por Miguel Ángel Balcázar, observando el requisito de no haber expresado posturas políticas de manera pública, porque vulneraba la libertad de expresión.

Horas después de ese mismo día, tras conocer esta determinación de la Sala Constitucional Primera del Beni, la Comisión Mixta de Constitución decidió suspender el proceso de inscripción a los postulantes.