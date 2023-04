"Sabe lo que va pasar": Desde la Comisión Mixta de Constitución llaman "vidente" a Lima

La presidenta de la Comisión Mixta de Constitución, Patricia Arce, llamó "vidente" al ministro de Justicia, Iván Lima, por sus juicios adelantados sobre las elecciones judiciales truncadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y los rumbos que debería tomar el proceso para garantizar al país nuevas autoridades judiciales a partir del 2024.

La Comisión Mixta de Constitución sesionó esta jornada para analizar acciones respecto a la decisión que ayer el TCP oficializó para suspender provisionalmente el proceso de las elecciones judiciales.

La jornada pasada, el ministro Lima salió a explicar que la decisión del TCP sobre la acción de inconstitucionalidad abstracta, presentada por el diputado de Creemos Leonardo Ayala, es vinculante y la Asamblea Legislativa debe obedecer para que se garantice a los ciudadanos dos derechos: tutela judicial efectiva y acceso a la justicia.

La autoridad del Ejecutivo adelantó que podría suprimirse la elección de autoridades judiciales por voto popular, pero eso implicaría un "gran acuerdo nacional" para transformar la justicia.

"Definitivamente una gran pregunta que hay es si es necesario una elección judicial, yo le estoy planteando un escenario de debate amplio, un debate amplio le va a permitir a los constitucionalistas, por ejemplo, analizar la posibilidad de qué vía control de constitucionalidad, convencionalidad u otros elementos que pueda dar el TCP, pueda suprimirse la elección de voto popular, todos los elementos están sobre la mesa en este momento", indicó el ministro.

La Comisión Mixta de Constitución, responsable de conducir el proceso de preselección de candidatos a las elecciones judiciales, se comprometió esta jornada a garantizar los comicios, pese a las trabas que está teniendo desde el TCP.

"Me asusta, voy a tener que acudir al ministro para que me lea la suerte porque creo que sabe lo que va pasar, lo veo de vidente", dijo la presidenta de la Comisión Mixta de Constitución.

La senadora Arce descalificó la postura de Lima y aseguró que no representa la posición del Gobierno porque el presidente del Estado, Luis Arce, transmitió a los senadores del oficialismo su decisión de apoyar las elecciones judiciales.

"Me siento molesta, no sabía que la Comisión Mixta de Constitución que tenía un vocero. Nunca la Comisión nombró un vocero, pese a que en su momento se le había dicho al ministro Lima que esta Comisión no tiene ningún vocero, y se lo vuelvo a decir: no tenemos ningún vocero, y mucho menos es usted, ministro de Justicia, nuestro vocero", reclamó Arce.

La sesión de la Comisión fue declarada en cuarto intermedio alrededor de las 19.00 de este sábado, pero ratificaron el compromiso de llevar adelante el proceso de preselección de candidatos.