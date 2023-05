"Evistas" acusan al presidente Arce de querer apropiarse de la nacionalización

Los legisladores "evistas" del Movimiento Al Socialismo (MAS), Ángelo Céspedes, Freddy Lopez y Ramiro Venegas, criticaron las afirmaciones que hizo el presidente Luis Arce durante el 1 de mayo, Día del Trabajo. Señalaron que quiere apropiarse de lo que hizo Evo Morales respecto a la Industrialización de los recursos naturales del país.

El primero en enfatizar la idea de que el líder del MAS fue quien impulsó la industrialización fue Freddy Lopez, que detalló cada empresa que construyó el gobierno de Morales.

"Desde acá queremos que el Gobierno actual, a la cabeza Lucho Arce, sea sincero con el pueblo y que no esté adueñándose de la lucha, del trabajo del pueblo y asimismo de nuestro expresidente, Evo Morales", indicó el legislador "evista".

Le siguió el diputado Venegas que dijo que Arce "habla industrialización sin saber que es la industrialización". Además señaló que Arce no está cumpliendo con lo que le dejó Morales: con continuar la tarea de seguir industrializando los recursos naturales.

"Como han podido escuchar sobre el manejo profesional y eficaz de lo que se llama industrialización y no así como dice el presidente Luis Arce con una política que no se refiere a la verdad. Le voy a decir a él que solamente debe cumplir con la ley 650 que dice que sobre la soberanía de nuestros recursos que lo hizo Evo Morales, cosa que no está cumpliendo Arce", fustigó Venegas al primer mandatario del país.

Por su parte, el legislador Céspedes acusó al gobierno de Arce de ser impostor porque se salieron de los lineamientos que propone el MAS y que quiere ocultar la historia de la industrialización que comenzó Morales cuando asumió la presidencia en 2006.

"Cuando los impostores no tienen discursos, quieren ocultar la historia. Para nosotros, decirle al pueblo boliviano el MAS-IPSP ya no está en el gobierno, porque se han salido de los lineamientos programáticos ideológicos y éticos, porque el gobierno actual es un impostor, porque dice que es el gobierno de la industrialización, pero eso ya lo hizo Evo Morales. Es un gobierno mentiroso, porque le miente a los bolivianos porque le hace creer al pueblo que él va ha industrializar Bolivia", aseveró Céspedes.

Durante los festejos por el Día del Trabajo, Arce dijo que "un 1 de mayo, nacionalizábamos los hidrocarburos y también recuperábamos varias empresas que en su momento en el periodo neoliberal fueron privatizadas". La afirmación fue contestada por el líder del MAS, Evo Morales:

"Un exministro que se oponía a la Nacionalización y distribución de bonos solidarios ahora trata de tergiversar la historia y usurpar la lucha histórica por la soberanía sobre nuestros recursos naturales. La Industrialización es fruto de la Nacionalización. El pueblo tiene memoria. Por consciencia y coherencia quien rechazaba la Nacionalización no puede ahora llamarse autor de la Industrialización", escribió el expresidente en su cuenta de Twitter.