Tras protesta, gobernador de Potosí se compromete a levantar las restricciones a la prensa

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, periodistas y varios representantes del gremio en Potosí protestaron en la antesala del despacho del gobernador Jhonny Mamani por las restricciones que los trabajadores de la información comenzaron a sufrir en las tareas periodísticas; la autoridad departamental negó que existan esas limitaciones, pero se comprometió a levantar todas las medidas que impiden el acceso a la información.

La Federación de Trabajadores de la Prensa de Potosí, la Asociación de Periodistas de Potosí, la Asociación Boliviana de Teledifusoras Regionales de Potosí y varios periodistas de distintos medios protestaron en la antesala de la Gobernación por las restricciones que comenzaron a aplicarse para impedir la presencia de la prensa en las diferentes instituciones públicas.

Luego de unos minutos, el gobernador de Potosí accedió a reunirse con los periodistas en su despacho para escuchar sus reclamos y atender sus pedidos.

"Somos un gobierno departamental democrático. Personalmente no he instruido yo que se pueda cerrar las puertas a los periodistas, a los medios de comunicación. Sin embargo, vamos a tomar cartas en el asunto inmediatamente. Jamás se ha restringido", dijo Mamani.

Los periodistas denunciaron que estuvieron impedidos de ingresar a la Gobernación, incluso desde las gradas, y en las coberturas, como en la rendición pública de cuentas, sólo permitieron registrar imágenes a algunos medios sin la oportunidad de realizar preguntas o abordar a algunas autoridades.

"Asumo responsablemente todas las observaciones, créanme, para que esta situación pueda cambiar, pero también tengo que dirigirme a través de ustedes que de parte de mi autoridad jamás ha habido una restricción. Si esto ha estado sucediendo, esto se tiene que corregir", dijo la primera autoridad departamental.

Tras negar que exista una disposición para limitar a la prensa, la presidenta del Tribunal de Honor de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Potosí, Janet Cortez, le dijo a Mamani que el policía les comunicó que: "por orden del Gobernador, no pueden entrar".

Los comunicadores exigieron garantías para que las puertas de las instituciones no sean cerradas a los medios y que también las autoridades, incluso de medio y bajo rango, no tengan la instrucción de no brindar declaraciones a los medios de comunicación.

La Organización de Naciones Unidas instauró en 1993 celebrar cada 3 de mayo el Día Internacional de la Libertad de Prensa, fecha para que los gobiernos evalúen la situación de las libertades de expresión y prensa como derechos fundamentales en sus países.