Juez frena desarraigo de Roca pese a fallo constitucional que autoriza viaje

La exministra de Salud Eidy Roca aún no logra la autorización para viajar a la Argentina, donde ya tiene una cita médica para atender su salud, pese a un fallo constitucional para su desarraigo, denunció el abogado de la exfuncionaria procesada por el caso respiradores, Martín Camacho.

Camacho informó que el juez a cargo del caso, Presbítero Rodríguez, rechazó los documentos digitales presentados para formalizar el desarraigo de Roca.

Adelantó que el juez puede ser sometido a procesos por incumplimiento a sentencias constitucionales, toda vez que los fallos son de cumplimiento obligatorio e inmediato.

El Tribunal Onceavo de Sentencia de la ciudad de Santa Cruz resolvió otorgar la tutela del derecho a la salud de la exautoridad para que viaje a Argentina a recibir atención médica.

Roca denunció a través de sus redes sociales que el juez Rodríguez aún no levantó su orden de arraigo. “¿Dónde está su promesa de no poner obstáculos, Presidente? Pasaron tres días hábiles y aún el juez Presbitero Rodríguez no acepta la notificación en La Paz. Voy a perder nuevamente la cita médica. No jueguen con la vida. No desafíen a la justicia divina. La verdadera”, dijo Roca a través de sus redes sociales.

Félix Oros, otro abogado de la exministra, indicó que el juez debería ordenar el desarraigo de la exautoridad el primer día hábil después del feriado del 1° de Mayo, pero eso no sucedió.

La exministra tiene los boletos comprados para viajar el 5 de mayo y recibir atención médica el 8 de mayo. “Ya está el hospital, está la reserva, porque es parte del requisito para que levanten el arraigo y también el ticket del vuelo. Ya está para el 8 de mayo la primera consulta y para el 24 la segunda consulta”, sostuvo Oros.

Derechos Humanos

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia (Apdhb) emitió ayer un pronunciamiento sobre la situación que atraviesa Roca. El documento remarca que la exministra presentó el martes por segunda vez un memorial en el que adjuntó la cita médica, la reserva del pasaje a Buenos Aires y la resolución del tribunal de garantías en favor de Eidy Roca; sin embargo, no se dio curso a su pedido.

“Grande fue nuestra sorpresa cuando el juez Presbítero Rodríguez se negó a proceder con lo dispuesto en Santa Cruz aduciendo que desconoce dichos actos jurídicos oficialmente y que debe ser notificado personalmente para proceder”, detalla el documento.

Antecedentes

La exministra Eidy Roca padece de esclerosis lateral múltiple y actualmente cumple detención domiciliaria y arraigo por el caso de la compra de respiradores chinos, durante el gobierno de Jeanine Áñez.

Cuenta con una reserva, porque es parte del requisito para que levanten el arraigo, y con el ticket del vuelo.

La cita de Roca está fijada para 8 de mayo la primera consulta y para el 24 la segunda. Su enfermedad es irreversible y repercute en el deterioro de su salud.