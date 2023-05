Magisterio no asiste al diálogo con el Gobierno: "Estamos cansados de la demagogia de Pary"

Los maestros movilizados a la cabeza del Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) decidieron no asistir a la mesa de diálogo convocada por el Ministerio de Educación para las 09.00 de hoy porque sus demandas no estarían siendo contempladas en ese encuentro.

El dirigente del magisterio urbano Lubdin Salazar explicó que les llegó la invitación firmada por el viceministro de Educación, Bartolomé Puma, para formar mesas técnicas y empezar a distribuir las 8 mil horas comprometidas por el Gobierno; sin embargo, los educadores sostienen que son insuficientes, porque las horas adeudadas al sector son 700 mil.

En la misiva no se invita a los profesores a debatir la suspensión de la aplicación de los nuevos contenidos del currículo educativo, mayor cantidad de ítems de nueva creación y las horas reales que son adeudadas.

"Por tanto, no vamos a asistir (a la reunión) porque no está el debate de la malla curricular, no está en debate la mayor cantidad de ítems y de horas que nos adeuda el Ministerio de Educación. Nosotros estamos cansados de la demagogia del ministro de Educación (Pary) que sale de forma descarada a mentir a la población diciendo que tiene voluntad para poder dialogar y voluntad política", argumentó Salazar.

La noche de este miércoles, el Ministerio de Educación hizo llegar al sector movilizado una invitación firmada por dos viceministros para que hoy coordinen la distribución de las 8 mil horas a los colegios que están trabajando a ad honorem.

Los maestros protestan desde el 8 de febrero, algunos forman parte de una huelga de hambre que va en su décimo día. El lunes, tres dirigentes de la CTEUB decidieron tapiarse en instalaciones de la Casa Social del Maestro.