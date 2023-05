Abogados de Roca ven inhumano que juez pida garantía de Bs 140 mil por desarraigo

El juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer, William Presbítero Rodríguez Álvarez, dispuso el desarraigo por 30 días para la exministra de Salud Eidy Roca. Sin embargo, le pidió presentar dos “garantes solventes” por 140 mil bolivianos.

“Levantar de forma temporal el arraigo que pesa en contra de María Eidy Roca de Sangueza, por el plazo de 30 días, conforme lo solicitado por la misma, autorizando su salida a Buenos Aires, Argentina, a objeto de que se trate y cumpla con las consultas médicas”, dice parte de la resolución de acción de libertad, emitido por el Tribunal 11 de Sentencia Penal de Santa Cruz.

Sin embargo, la misma instancia judicial solicitó a Roca presentar dos “garantes solventes” que cubran 70 mil bolivianos, en total, ambos garantes que la exministra deberá presentar deben cumplir con 140 mil bolivianos.

Los “garantes solventes” son para casos de “fuga de la imputada, a objeto de procurar su captura”.

Asimismo, la determinación señala que, en cuanto se cumpla el plazo de 30 días, Roca deberá retornar el 6 de junio de esta gestión para cumplir con la detención domiciliaria.

Respecto a la decisión, el abogado de la exautoridad, Jorge Valda, calificó de “inhumano” al juez Rodríguez y las medidas que éste le otorgó a su defendida.

“Este juez no sé de qué universidad ha salido, porque lo han estafado, no aprendió nada de derecho. Eso se llama ser inhumano y despiadado, incumplir y desobedecer una acción de libertad, porque esta acción le dio un plazo de 24 para levantar las medidas sin más trámites burocráticos, en ella no dispone que se pida garantes que lleven 20 mil dólares”, dijo.

Al respecto, la propia Eidy Roca mostró su descontento en Twitter, pues no ve posible cumplir las condiciones impuestas. “30 días y condiciones imposibles de cumplir humanamente en 24 horas. La mano de Dios es poderosa para destruir artimañas del maligno. Mi vida, como botín de guerra. No podrán. Dios, mi escudo y fortaleza. No hay otro más poderoso en esta tierra”, publicó.

Roca sufre de esclerosis lateral múltiple y actualmente guarda detención domiciliaria y arraigo por el caso de los respiradores chinos en el gobierno interino de Jeanine Áñez.

La exministra tiene los boletos comprados para viajar el 5 de mayo (hoy).

Requisito imposible

“Eso es un requisito imposible de cumplir en el plazo de 24 horas que nos ha dado, primero porque ninguna persona tiene dinero para entregar al juzgado esa cantidad, 140 mil bolivianos, tampoco nosotros porque apenas estamos consiguiendo para el viaje y su tratamiento médico”, dijo Lady Roca, abogada y hermana de la exministra.

Roca está con arraigo por el caso respiradores; sin embargo, el deterioro en su salud obliga a salir del país para recibir atención médica. Logró que un tribunal de garantías viabilice su desarraigo.