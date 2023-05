Fiscalía conforma comisión para investigar el caso Pedrajas y lo declara en reserva

La Fiscalía general del Estado designo una comisión de investigación para indagar el caso de pederastia cometido por el sacerdote Alfonso Pedrajas, alias Pica en Cochabamba y en otros departamentos de Bolivia.



La Directora de la Unidad Especializada de Delitos en Razón de Género y Juvenil de la Fiscalía General del Estado, Daniela Cáceres, en conferencia de prensa, indicó que la investigación ha sido declarada en reserva.



Asimismo, manifestó que hay tres personas que fueron convocadas a declarar de las cuales los jesuitas Bernardo Mercado y Osvaldo Chirveches de la Compañía de Jesús en Bolivia ya acudieron este viernes a brindar declaración en calidad de testigos ante la Fiscalía Departamental de La Paz.



"Se ha emitido los requerimientos correspondientes para obtener la información con la que se cuente en la Compañía de Jesús para poder establecer elementos y continuar con la investigación. Los datos son reservados considerando la magnitud del caso (...) Mercado no refirió los nombres de las personas que han sido suspendidas, en la actualidad estamos pidiendo los informes para que de manera oficial y documental se refiera esa información", indicó.



Por casi cuatro horas, el Superior Provincial en Bolivia de la Compañía de Jesús, Bernardo Mercado, prestó su declaración este viernes en la Fiscalía de La Paz en calidad de testigo en la investigación de los abusos sexuales cometidos por el padre Alfonso Pedrajas.



"No debe quedar impune y muestra de ello es que estoy aquí, como pueden ver, haciendo todo lo que la justicia me pida", declaró Mercado.



Mercado explicó cómo es la constitución de una orden religiosa hasta los pormenores que van a ayudar en un esclarecimiento. Evitó dar detalles, pero indicó que la información proporcionada fue completa.



Pasadas las 15:00 de este viernes, una comisión de la Fiscalía y de la Policía llegó hasta el ex colegio Juan XXIII, ubicado en la zona de Sarcobamba en Cochabamba, para realizar una inspección, dentro de las investigaciones que se llevan adelante por el caso del sacerdote pederasta Alfonso Pedrajas, quien falleció en 2009.



El caso se investiga en Cochabamba, puesto que los abusos del padre Pedrajas se dieron en su mayoría en el Colegio Juan XXIII en ese departamento. Se tomó la declaración de Mercado en La Paz en el marco de una cooperación entre fiscalías.



"El primer interés, no solo como provincial de los Jesuitas en Bolivia sino como ciudadano boliviano, es el esclarecimiento. Y, como en toda familia, también exijo a la justicia que pueda dejar un buen estado a lo que es la institución Compañía de Jesús, porque este es un caso que ciertamente consterna a todo el país, pero están aconteciendo muchas cosas buenas dentro de lo que es la obra Compañía de Jesús en Bolivia", señaló Mercado.



Mercado ratificó que fueron suspendidos ocho jesuitas para que se realice la investigación, aunque aclaró que ellos no tienen acusación directa.



El caso se investiga después de que el periódico El País de España reveló el contenido del diario del padre Pedrajas, donde confesaba los abusos que había cometido en Bolivia y el encubrimiento que lo habría favorecido. El religioso estuvo en Bolivia desde 1960 y falleció en 2009.