Tras una semana en el tapiado, dirigentes del magisterio son evacuados de emergencia y se levanta la huelga de hambre

Los tres dirigentes del Magisterio que se encontraban tapiados y mantenían una huelga de hambre seca en La Paz fueron evacuados esta tarde de emergencia para precautelar la salud de los maestros.



Los huelguistas fueron retirados del tapiado construido con ladrillos y cemento en camillas y frazadas mientras recibían suero y asistencia médica.



"Hay que ver la función renal-hepática de los tres, yo estoy segura que uno de los tres está con algún daño" alertó la médica Paola Pérez y dijo que de continuar con la extrema medida se hubiera registrado algún deceso por anemia, por deshidratación, por taquicardia u otros factores.



Los profesores Patricio Molina (de los valles), Wilfredo Ajllahuanca (del occidente) y Ludbin Salazar (del oriente) ingresaron el lunes, en el Día del Trabajo, a la extrema medida exigiendo que el Gobierno atienda sus demandas en ambientes de la "casa del maestro" en la ciudad de La Paz.



No obstante, el ministerio de Educación no escuchó los clamores del sector pese a la extrema medida.



Esta mañana sus colegas advirtieron que los tres dirigentes "ya no pueden hablar" debido al debilitamiento de sus cuerpos. La médica que vigilaba la salud de los huelguistas había dado de baja a los huelguistas, pero éstos se resistían a dejar la medida.



Después de que los maestros tapiados fueron evacuados a centros de salud también se levantó el piquete de huelga de hambre que se instaló en la sede del Gobierno, según reportó la red Erbol.



Los huelguistas salieron del recinto portando en alto las banderas de los departamentos a los que representan en medio de aplausos y vítores de sus compañeros.



El magisterio en Bolivia exige al Gobierno la creación de ítems, la anulación de la nueva currícula educativa y otras demandas.