Dueña del vehículo que Arce donó a Conamaq aparece y pide al gobierno aclarar la situación

Luego de conocerse que el vehículo que el presidente Luis Arce donó al Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), estaba reportado como robado en la república de Chile, la dueña del motorizado, Rosa Constancio, apareció y pidió al gobierno boliviano aclarar la situacion del hecho.

"Llamo al gobierno de Bolivia a aclarar esta situación a ambas poblaciones, de que esto no es un hecho recurrente y de que no lo están encubriendo", dijo Constancio en una entrevista con el programa Que No Pierda.

Contó que el robo de su vehículo se produjo en noviembre del 2018 y que fue de manera violenta.

"Fue un sábado de noviembre de 2018, a eso de las 7 de la tarde. Yo salgo con mi mamá de 69 años a comprar medicamentos. En eso me doy cuenta que nos siguen. Cuando detengo el auto, dos hombres, uno por cada lado, nos abren las puertas y nos encañonan con pistolas: a mi mamá en la zona del cuello ya mi en la zona de sien.

"La denuncia de robo sigue vigente"

"Hoy venimos también no con las manos vacías para celebrar un año de nuestro Conamaq. Sabemos lo extenso del territorio, sabemos que ustedes tienen que viajar, traemos también para nuestros hermanos de Conamaq un vehículo que vamos a entregar también aquí a nuestros hermanos", con estas palabras, Luis Arce hizo entrega del vehículo marca Toyota, color negro, al ejecutivo de Conamaq, Ramiro Cucho, el 27 de marzo, en el aniversario 26 de la organización social.

Sin embargo, luego de 39 días, el jueves 4 de mayo, Radio Kawsachun Coca publicó documentos que denunciaron que el vehículo que donó Arce estaba reportado como robado en Chile.

"Enviada la solicitud de información internacional en marco al acuerdo entre la República de Chile y el Estado Plurinacional de Bolivia (...) que los Carabineros de Chile cursa la información del mencionado vehículo con denuncia de robo (encargo) en la república de Chile , que la denuncia se encuentra vigente. En tenacidad se anexa, certificado de denuncia de robo internacional, elaborado por el Sof. 2do. Ovidio Guarachi Rondo, encargado de la División de Centralización de Certificaciones de la Dirección Nacional de DIPROVE, fotostática simple el oficio de respuesta a la solicitud de información OF. Nro. 22 de fecha 05 de abril de 2023", dice la nota suscrita por el director nacional de Diprove, Walter Sossa, según el informe del medio cocalero.

"Hemos hecho la devolución correspondiente"

El viernes, el ejecutivo de Conamaq, Ramiro Cucho, aseveró que la organización devolvió el vehículo que está reportado como robado y que fue donado por el primer mandatario del país.

"Este vehículo por cuestiones administrativas, como Conamaq, también hemos solicitado el reporte de robo a Chile y como organización matriz hemos, de acuerdo a nuestros principios y valores, hemos hecho la devolución correspondiente con un memorial que hemos presentado a Diprove", indicó Cucho.

A su vez, el Gobierno admitió que dicho motorizado tiene denuncia de robo en el país vecino y anunció que una investigación "minuciosa" a Diprove.

"La Aduana Nacional de Bolivia y la Policía Boliviana expresan su preocupación por este hecho, por lo cual iniciarán una investigación minuciosa en Diprove y en las instancias de la ANB para determinar el origen del error de la información", dice un comunicado de la institución policial.