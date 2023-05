Eidy Roca: "Espero traer esperanza para otras personas que padecen esta enfermedad"

Después de peregrinar por más de un año para recibir atención médica, la madrugada de este domingo, la exministra de Salud Eidy Roca llegó a la Argentina junto a su nieto. Dijo que se siente emocionada, espera traer esperanza y buenas noticias para aquellas personas que padecen su enfermedad.

"Espero volver con buenas noticias respecto al pronóstico de la enfermedad que tengo. No se puede vivir si uno no confía en que van a venir mejores días, eso es lo que deseo, no solo para mí, sino para que todos los que están pasando por esta enfermedad, que lamentablemente ni siquiera saben que la tienen. Yo espero traer esperanzas para ellos", dijo la exautoridad.

El vuelo de la exministra estaba previsto para las 01:00 del domingo, llegó dos horas antes al aeropuerto de Viru Viru e ingresó a la sala de preembarque en silla de ruedas, acompañado de sus familiares. En Córdoba, Argentina recibirá un tratamiento por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que padece como secuela del contagio de Covid-19.

Recordó que hace más de un año solicitaron a las autoridades judiciales para que le otorguen el desarraigo. Aseguró que, si hubiera recibido tratamiento médico de forma oportuna, su estado de salud no sería tan delicado.

"Un año hemos esperado, si hubiera hecho el tratamiento médico hace un año atrás yo no estaría en este estado", afirmó.

La exautoridad tiene dos citas médicas para el 8 y 22 de mayo con diferentes especialistas, quienes le indicarán el tratamiento respectivo que debe seguir.

El juez de La Paz le otorgó un permiso por 30 días; sin embargo, uno de los abogados de la exministra, Félix Oros, dijo que esperarán los informes médicos y, en caso de que sea necesario, solicitarán la ampliación del plazo.