Exministros de Evo denuncian presunto sobreprecio de diésel por $us 723 millones

Los exministros Teresa Morales y Carlos Romero, ambos del gobierno de Evo Morales, denunciaron un presunto sobreprecio por $us 723,4 millones en la compra de diesel por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a una empresa chilena mediada. Desde el Gobierno instaron a no "mediatizar" el caso y formalizar una denuncia.

Con base en datos de la Aduana Nacional de Bolivia y la Aduana de Chile, la exministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Teresa Morales, afirmó que la irregularidad es por 15 meses, desde enero de 2022 hasta marzo de 2023.

Como ejemplo, dijo que las empresa minera San Cristóbal importó por kilo de diesel $us 1,17 el precio FOB (transporte marítimo) en marzo de 2022, mientras que YPFB los hizo a un precio por kilo de $us 1,6. el presunto sobreprecio ese mes es de $us 33.000.000.

"Hubiera sido más fácil al país, le hubiera encargado al Manquiri que compre para nosotros en vez de comprar YPFB porque los jefes de YPFB se hacen ricos con el sobreprecio", afirmó Morales a tiempo de asegurar la veracidad de los datos y que incluso se encuentran sustentados.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, instó que toda denuncia que surja deba ser enviada a la instancia que corresponda como la Fiscalía para que determine si es que se cometieron algunas irregularidades.

"Eso es lo serio, eso es lo responsable y no simplemente dejarlo en temas mediáticos que como hemos visto no es la primera y nos imaginamos que van a continuar, pero más allá de eso, como Gobierno siempre vamos a decir que estamos sujetos a cualquier fiscalización", añadió

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, sugirió que los funcionarios de YPFB, del Ministerio de Hidrocarburos y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) deben ser investigados por esos presuntos hechos de corrupción.

En marzo del, tanto Morales como Romero entregaron a un grupo de los legisladores "evistas" el informe de una supuesta corrupción en Yacimientos en la compra de diésel y gasolina con un supuesto sobreprecio.