"Me maltrató, me golpeó... era mi pareja": El testimonio de la denunciante del gobernador Quispe

El gobernador de La Paz, Santos Quispe, tiene una denuncia de violación en su contra por parte de una mujer que asegura que fue su pareja.



En un contacto con los medios, la denunciante explicó que sufrió agresiones verbales, físicas y sexuales de parte de la autoridad departamental.



"Me maltrató, me golpeó, ya está todo en la Fiscalía, he declarado. Me ha obligado a tener relaciones sexuales (...) Era mi pareja, me ha dado el departamento y todo eso", relató a los periodistas.



La denunciante afirmó que fue funcionaria de la Gobernación de La paz y que Quispe fue su pareja o concubino porque habría llegado a convivir durante un año y cinco meses en la zona 16 de Julio.



Detalló que el gobernador la buscó en su departamento el 31 de diciembre de 2022 y cuando se negó a abrir la puerta, pateó a ésta y rompió un vidrio.



Ante el escándalo, habría tenido que abrirle la puerta y "entra y directamente me empieza a gritar de todo".



La mujer demandó que se haga justicia y que no impere la impunidad.



Quispe dice que es "chantajeado" por una exfuncionaria



El gobernador Santos rechazó la denuncia en su contra. En una conferencia de prensa flanqueado de algunos dirigentes dijo que es víctima de un chantaje de una exfuncionaria que le habría pedido dinero e ítems.



La autoridad departamental confirmó que la denunciante ejerció funciones en el gobierno departamental.



"En la denuncia vemos que la persona se está haciendo pasar como mi concubina, más de un año y medio. ¿Cómo yo puedo vivir un año y medio, y que permita mi mujer? Es totalmente falso porque yo ya tuviera problemas con mi esposa, que mujer permitiría que su esposo se pierda más de un año y medio" declaró.



"Tengo la conciencia limpia, tengo la conciencia tranquila" se defendió.



Luego negó una a una las denuncias de agresiones. "Mi persona no ha agredido a ninguna persona, pero también quiero que sepa el pueblo.Esa persona que me está denunciando es una antigua funcionaria que se le dio de baja, agradecimiento de sus funciones porque no ha cumplido, siempre ha tenido retrasos, faltas (...), la señorita llamaba antes de presentar la denuncia a mi persona, ha querido chantajear: "si no me contratas, si no voy a dar 300 mil bolivianos o si no voy a dar cuatro ítems como dos directores o dos funciones del Sedes yo voy a hablar con la prensa y esto va a reventar'".



El vocero de la Gobernación, Juan Marca, también ratificó lo expresado por Quispe: "Lo que han hecho es solicitar y extorsionar un monto elevado de dinero para que esto no salga a la luz. Pidieron ítems para que no denuncien, eso es ilegal", denunció.