Exfuncionaria que denunció a Santos Quispe: "Era horrible, me obligaba a tener relaciones en su despacho"

La joven exfuncionaria que denunció presuntas violaciones del gobernador de La Paz, Santa Quispe, afirmó que no se callará y acusó a la autoridad departamental de haberla obligado a tener relaciones sexuales incluso en su despacho.

"Era feo, horrible, él me obligaba a tener relaciones incluso en su despacho. En su despacho me decía: 'Ven, aquí yo soy el que manda, yo soy el jefe', me decía; (...) yo creo que las cámaras no pueden mentir porque hay cámaras en la Gobernación", afirmó la exfuncionaria, citada por Página Siete.

La joven afirmó que mantuvo una relación de 1 año y algunos meses con el gobernador paceño.

"Yo muchas veces iba ahí (...) obligatorio, a la fuerza, a golpes. Me amenazaba (diciendo que) 'si no vas a estar conmigo, te voy a botar del trabajo', es lo que me decía porque era mi pareja y yo no quería tener relaciones con él, porque me golpeaba y no puedo tener relaciones con él a la fuerza", dijo.

Afirmó que Quispe intentó callarla con dinero e ítems.

“El señor gobernador a mí me ofreció los 300 mil y los cuatro ítems me ha ofrecido, para que yo callé, para que cierre el caso, pero yo no puedo callar”, aseguró, reportó ANF.

El viernes se dio a conocer la denuncia en contra de Quispe por presunta agresión sexual a la exfuncionaria. La queja fue presentada en primera instancia en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), y luego el caso fue activado en la Fiscalía Departamental de La Paz.

El fiscal departamental William Alave afirmó que se dará inicio a la investigación y adelantó que el gobernador paceño será citado una vez que se cumplan los tiempos procesales establecidos por ley.

Quispe afirmó que tiene la conciencia tranquila y que la exfuncionaria quiso extorsionarlo.