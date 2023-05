Víctima del cura pederasta: "Estas aberraciones deberían ser delitos de lesa humanidad y no prescribir"

"Han golpeado y lacerado a muchos en este país", relató una de las víctimas del cura pederasta Alfonso Pedrajas, en una entrevista que fue difundida en el programa Asuntos Centrales del periodista Tuffi Aré.

La víctima de abuso sexual recordó con mucho dolor lo sucedido hace 40 años en el colegio Juan XXIII regentado por la Compañía de Jesús, ubicado en Cochabamba.

En la entrevista, que fue bajo anonimato, la víctima afirmó que "tuve una crisis de decir, uno se cuestiona y hasta su fe y creencias" pero que "no reniego de Dios, él es el que me guía. Ni olvido ni perdón, solo pido justicia para que no se permita agresiones como esta".

Dijo que llegó al colegio a los 12 años luego de un proceso de selección en todo el país.

Afirmó que Pedrajas era director y guía de su curso.

"Llegué al colegio en enero del 82 y él era director del Colegio, y era el guía de mi curso. Era brillante, lo veía y era excelente persona. Tenía dominio de varias materias. En el primer encuentro de mis padres con él, él tipo deslumbrada y era un conflicto mío escuchar a mi papá y y mamá decir que era un buen tipo", dijo.

"Siempre me resistí a buscar ayuda sicológica, no pensé que después de 40 años esto me afectara tanto. Una parte importante de mi vida. Estaba ahí, hipócritamente conmigo, ocultando algo que estaba pero no quería que aparezca, quería olvidar, es una sombra que está. Pero está ahí", dijo.

Pidió que "que nunca más estas aberraciones que deberían ser delitos de lesa humanidad y no prescribir nunca".

Pidió que la cúpula de la Iglesia colabore en als investigaciones y que se procese a todos los cómlices y quienes ocultaron la información.

"Que no se siga escondiendo bajo la alfombra, no solo en Bolivia, sino en el mundo", dijo.

Relató que conoció varios casos de abuso y que incluso algunos de sus compañeros "se han perdido. Tengo un compañero que tratamos de recuperar, no sabemos de su vida, se volvió alcohólico. Hay testimonios donde un mismo compañero trata de abusar de otro compañero porque él mismo fue abusado por el innombrable".

Dijo que lo más grave es "la complicidad. Es capaz de escribir un diario, capaz de dibujar y escribir cosas".

Pidió que el caso no se politice y que si hay algún resarcimiento que los recursos se destinen a un fondo de ayuda para víctimas de abuso y personas con pocos recursos.

El caso Pedrajas fue develado tras la publicación de un reportaje en el diario español El País, que develó que más de 80 niños fueron abusados por el jesuita español en la de´cada de los 80 del siglo anterior.