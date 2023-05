Vocero pide que el ministro Santos de explicaciones sobre las denuncias en su contra

El vocero presidencial Jorge Richter exhortó al ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, que de explicaciones a los medios de comunicación respecto a la denuncia en su contra de presuntos cobros de coimas millonarias para la adjudicación de obras.



"Siempre es importante que la autoridad señalada por algún motivo pues tenga que ser la autoridad de su palabra, que explique de cara a la gente y al país, mencione cuáles son las falsedades que en su criterio ocurren y cómo se descarga" afirmó el funcionario en una entrevista con el programa Poder, Medio y Miedos de José Pomacusi.



La autoridad gubernamental fue denunciada por supuestos actos de corrupción cometidos desde su cargo. Uno de sus allegados reveló que Santos cobra hasta el 8% de "comisión" del valor total de las obras adjudicadas a empresas.



En una entrevista con el portal Rimay Pampa del periodista Andrés Gómez Vela el testigo afirma que trabajó como personal de confianza del ministro para cobrar las coimas. "He recaudado alrededor de 19 millones de bolivianos en coimas para el ministro" reveló.



Santos rechazó la denuncia, afirmó que la acusación carece de sustento legal y que buscan dañar su gestión y la del presidente Luis Arce.



"No vamos a caer en ese juego, sabemos que ese es el objetivo, dañar y perjudicar la gestión de quien habla y también de nuestro gobierno nacional a la cabeza de nuestro Presidente, Lucho y David" dijo en una rueda de prensa, esta mañana.



Después anunció la presentación de una demanda en contra del o de la denunciante porque habría dañado su imagen y advirtió que en adelante sólo se referirá a "cosas reales" o "denuncias que estén en las instancias que correspondan y no de supuestos exfuncionarios que no existen".



El vocero presidencial consideró que las autoridades del órgano Ejecutivo deben coadyuvar a la transparencia del gobierno del presidente Luis Arce y "no refugiándose en la posibilidad de rechazar o desviar una llamada telefónica si no en la opción de hablar claramente con la gente a través de los medios de comunicación".



Consultado si el presidente Arce protege los actos de corrupción de sus funcionarios, Richter afirmó que "el Presidente no protege a nadie y hace una exhortación permanente cuando salen estos temas, pide que se aclare, que se dé la cara, que se sienten ante los medios de comunicación y puedan esclarecen cada una de las situaciones", explicó.