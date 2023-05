Arce revela que Fassil generaba "ruido" desde 2019 y dice que se le negó la capitalización cuando era ministro

El presidente Luis Arce dio a conocer este miércoles que en su última etapa como ministro de Economía del gobierno de Evo Morales, en 2019, recibió quejas de la Asociación de Bancos Privados (Asoban) por el funcionamiento de Fassil afirmó que se le negó la capitalización a esta entidad financiera intervenida.



"Cuando yo volví de ministro de Economía, la primera reunión que tuve con los personeros de Asoban me reclamaron por el Banco Fassil y es que en esa época estaba pagando tasas de interés más altas por DPFs que todo el sistema financiero. Todos pagaban 4 a 4,5 por ciento al año y vino Fassil y pagó 6 y 8 por ciento. ¿Qué hacía la gente? Iba y pagaba a Fassil", explicó Arce durante un encuentro con periodistas en la Casa Grande del Pueblo.



Según Arce, antes de noviembre de 2019, Fassil solicitó una "capitalización" a la ASFI, que le pidió cumplir el requisito de dar a conocer la procedencia de sus recursos, lo cual no fue cumplido.



“Al final se produjo la capitalización que nosotros negamos porque no cumplían los requisito”, manifestó.



Cuestionó además que cuando ASFI realizaba fiscalizaciones, que eran respondidas por el banco con procesos judiciales hasta que surgieron los problemas de liquidez y, con ello, la suspensión de pagos a través de cheques y tarjetas.



Ante esta situación, Arce reveló que instruyó una "profunda investigación". "El boliviano tiene derecho a saber lo que ha pasado", apuntó.



El Presidente cerró su explicación sobre el Banco Fassil, aclarando que se trata de un problema que no tiene relación con otros como la falta de dólares o el incremento del precio de algunos productos.