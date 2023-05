Feria en La Paz termina en largas filas y peleas por maples de huevos

La "Feria del Campo a la Olla" impulsada por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, terminó en peleas y empujones por conseguir algunos maples de huevos criollos que se comercializaron en la plaza Alonso de Mendoza de la ciudad de La Paz.



La información fue proporcionada en vivo por la Red Uno, que registró al promediar el medio día, peleas entre amas de casa y compradores, quienes se quejaban por haber hecho largas filas por varias horas y no conseguir un solo maple de 30 huevos a 27 bolivianos. Dijeron que los primeros compradores se llevaron entre tres a cuatro maples, lo que perjudicó al resto de las y los interesados.



Desde el MDRyT se informó que se vendieron 100.950 unidades de huevo y una variedad de hortalizas, tubérculos y carne de llama, al peso y precio justo. Sin embargo, las funcionarias a cargo de comercializar los maples de huevos amenazaron con llamar a la Policía ante la amenaza de los molestos compradores de no dejarles ir del lugar, sin antes venderles el producto ofrecido. "Anunciaron que venderían huevos hasta las 18.00 horas, pero es medio día y ya no hay", dijo una ama de casa molesta.



La feria contó con la participación de productores agrícolas y avicultores de los departamentos de La Paz y Santa Cruz, para abastecer a la población de éstos alimentos, según el Ministerio, particularmente de huevos ante la especulación de algunos comerciantes que incrementaron arbitrariamente los precios.



"Los precios del huevo, de acuerdo a la calidad y el tamaño se están vendiendo desde Bs 25 el maple de 30 unidades, pero es solo por hoy, después vamos a empezar a bajar el precio a Bs 20, 18, 17 porque hay producción y no hay motivo para incrementar los precios" manifestó el viceministro Álvaro Mollinedo.



El funcionario destacó la masiva participación de la población que acudió a esta feria a abastecerse de éste y otros productos frescos al peso y precio justo. Precisamente, cuando se terminó la provisión de huevos, todavía se registraba cuadra y media de fila en espera.



Mollinedo mencionó que el Gobierno nacional, a través de las instancias competentes realiza los máximos esfuerzos para que la producción de huevo no salga de contrabando a los países vecinos.