Fiscalía allana 16 empresas y sucursales de Fassil

La fiscal Yolanda Aguilera confirmó que desde el martes se realizaron 16 allanamientos a empresas y sucursales que tiene una relación con el banco Fassil y Financial Group, que es manejada por Ricardo Mertens y que está recluido en Palmasola. Dijo que se colectaron documentos y otros elementos que aportaran a las investigaciones.



"Desde ayer se han ejecutado allanamientos, aproximadamente son a 16 empresas y algunas sucursales del banco Fassil y Financial Group que tiene alguna relación con el banco. Hemos efectuado estos allanamientos y estamos recolectando información y documentos", explicó la fiscal.



La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) solicitó a la Fiscalía ampliar la denuncia contra ejecutivos de Fassil por otorgar créditos a ocho personas bajo la misma modalidad del primer caso, créditos millonarios sin tomar en cuenta la solvencia de pago.



Aguilera indicó que este miércoles se intervino las oficinas de Financial Group, que está en un edificio del 4to anillo, zona de Equipetrol de la capital cruceña. Ayer se precintó los inmuebles de la avenida San Martín y la calle María De Boland, entre ellas Santa Cruz Tecnología de la Información Telis S.A., Santa Cruz Vida y Salud Seguros y Reaseguros Personales S.A., Manzano 40 Plaza Empresarial SRL y la Torre Platinium 2.



Los créditos



En ese sentido, Porras afirmó que la fiscalía decidió extender las pesquisas contra los 12 ejecutivos de la entidad financiera, dijo que entre los investigados están gerentes, subgerentes y otros funcionarios. Se evidenció que otorgaron créditos sin capacidad de pago, entregaron créditos de hasta Bs 2 millones a personas con tarjetas que tenían un límite de Bs 40.000.



"Hemos accedido a ampliar las investigaciones contra las 11 o 12 personas que son parte del director del banco Fassil, están en calidad de denunciados. Son casos muy similares al primero, había un límite que se sobrepasó con préstamos millonarios. Por ejemplo, tenían tarjetas de crédito con 30.000 hasta 40.000 bolivianos y sacaban un millón, dos millones de bolivianos", reiteró.



Entre los créditos investigados, entre septiembre de 2019 y junio de 2022 se entregó nueve sobregiros por los siguientes montos: Bs 480.000, Bs 1.578.000, Bs 2.355.270, Bs 3.208.000, Bs 1.207.840, Bs 2.357.600, Bs 610.117, Bs 1.573.201 y Bs 1.476.714.



En otro caso se entregaron 11 sobregiros por montos que fueron desde los Bs 774.512 a los Bs 3.171.519; o un crédito 'over limit' que alcanzó los Bs 6.000.000.



En ese sentido, el director nacional de la Fuerza Especial de la Lucha Contra el Crimen (Felcc) Douglas Uzquiano, dijo que detectaron movimientos extraños, porque se beneficiaron con créditos millonarios y en tres meses devolvían el capital y los intereses.



"Han sido beneficiadas con un monto de un millón de bolivianos y en tres meses han podido devolver el capital más los intereses. Entonces, tienen que indicar cómo es que han llegado a obtener ese millón y han logrado pagar los intereses al banco Fassil. Eso es susceptible a que se trate de un caso de legitimación de ganancias ilícitas que, no lo estamos afirmando, pero estamos presumiendo", explicó.