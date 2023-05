ALP analiza préstamos internacionales por $us 1.518 millones

La Asamblea Legislativa analiza préstamos internacionales por $us 1.518 millones; en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores recibió propuestas de créditos por $us 921 millones y existen $us 597 millones pendientes de aprobación en la Cámara de Diputados.

La Comisión del Senado del actual periodo legislativo comenzó a recibir los proyectos de ley para acceder a esos préstamos desde diciembre y hasta marzo el monto había alcanzado a los 921 millones de dólares.

En la agenda de la Cámara de Diputados, del 8 al 14 de mayo, está pendiente la aprobación de cuatro créditos internacionales que ascienden a más de $us 597 millones.

El jefe de Estado, Luis Arce, lamentó que la Asamblea Legislativa Plurinacional no viabilice los créditos. Dijo que la traba está en la negativa de algunos diputados de la facción "evista" y la oposición que cumple su papel político. Sin embargo, cree que no hay mucho problema en la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) en el Senado.

En respuesta, el diputado de la facción radical del MAS Gualberto Arispe lamentó las declaraciones del jefe de Estado y le pidió que diga con nombre y apellido a qué créditos supuestamente se están poniendo trabas.

Créditos en la Comisión de del Senado

Según los datos al que accedió la ANF, en diciembre del 2022, se aprobó un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado al "programa de gestión integral del agua en áreas urbanas-ciudades II" por un monto de $us 100 millones. Para el mismo fin, se trató otro préstamo de $us 30 millones al Instituto de Crédito Oficial (ICO).

En diciembre del 2022, la Comisión viabilizó un crédito de $us 300 millones del Banco Mundial (BM) para el "proyecto de innovación para sistemas alimentarios resilientes (Alianza Rurales - PAR III)".

En marzo del 2023, se dio el visto bueno a un crédito de más de $us 60,2 millones del BID para el "Programa de Infraestructura Aéria - Etapa II". Asimismo, otros $us 212 millones para "Programa de Apoyo a la Reactivación Económica Sostenible y a la Resiliencia al Cambio Climático en Bolivia".

Hay otros créditos en esa instancia legislativa, se trata de más de $us 58,4 millones solicitados a la Corporación Andina de Fomento (CAF) para el "proyecto de construcción carretera doble vía Oruro-Challapata Tramo I: Oruro - Cruce Huanuni".

También está previsto otro crédito por más de $us 80,9 millones de la CAF para el "Proyecto de Construcción y Asfaltado de la Joya - Chuquichambi, Huayllamarca - Totora y los puentes vehiculares La Joya y Crucero en la RVF 031".

Además de $us 30 millones de la CAF para el "Programa Multisectorial de Preinversión II Promulpre II" y $us 50 millones del BID para el "programa de Conectividad Territorial y Desarrollo para Bolivia".

Créditos para su tratamiento en Diputados

La agenda legislativa del 8 al 14 de mayo da cuenta que el Pleno de la Cámara de Diputados tiene previsto el tratamiento de cuatro préstamos que ascienden a un monto de $us 597.111.000.

Inicialmente se trata de un préstamo de $us 500 millones del BID para el "proyecto de apoyo a poblaciones vulnerables afectadas por coronavirus II".

El siguiente tiene que ver con un crédito de $us 52 millones del BID para el "programa de apoyo para la preinversión para el desarrollo II".

Además de 15.000 millones de yenes japoneses ($us 111.000) de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón para el "programa apoyo de emergencia para respuesta a Covid-19" y $us 45 millones de la CAF para el "programa de construcción de puentes y sus accesos - puentes de integración".

El pleno de la Cámara de Diputados instaló hoy su sesión y se prevé que tratará al menos un préstamo.