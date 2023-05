Evo señala que el aumento de precios en ciertos productos impacta fuertemente en la economía de las familias

El jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, aseveró este jueves que el alza de precios de algunos productos de la canasta familiar, como el huevo, afecta "duramente" a la economía de las familias.



"El incremento en el precio del huevo y otros alimentos, aunque sea en centavos afecta duramente la economía de las familias que viven con presupuestos ajustados. Saludamos que Emapa, creada en nuestro gobierno para garantizar soberanía alimentaria, intervenga en esta situación", escribió Morales en su cuenta de Twitter.



El exmandatario lamentó que las "hermanas y hermanos" ya no siente sus ingresos y que están reduciendo sus raciones de comida.



"Una profunda preocupación al escuchar testimonios de hermanas y hermanos que sienten que sus ingresos ya no les alcanzan para cumplir con sus obligaciones e incluso se ven forzados a reducir las raciones de alimentos. Pido solidaridad, pensar más en el pueblo trabajador y humilde", acotó en sus redes sociales.



El miércoles, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras organizó la "Feria del Campo a la Olla", el cual terminó en peleas y empujones por conseguir algunos maples de huevos criollos.



En un reporte en vivo de la Red Uno, que registró al promediar el medio día, peleas entre amas de casa y compradores, quienes se quejaban por haber hecho largas filas por varias horas y no conseguir un solo maple de 30 huevos a 27 bolivianos. Dijeron que los primeros compradores se llevaron entre tres a cuatro maples, lo que perjudicó al resto de las y los interesados.



Desde el MDRyT se informó que se vendieron 100.950 unidades de huevo y una variedad de hortalizas, tubérculos y carne de llama, al peso y precio justo. Sin embargo, las funcionarias a cargo de comercializar los maples de huevos amenazaron con llamar a la Policía ante la amenaza de los molestos compradores de no dejarles ir del lugar, sin antes venderles el producto ofrecido. "Anunciaron que venderían huevos hasta las 18.00 horas, pero es medio día y ya no hay", dijo una ama de casa molesta.