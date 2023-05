Fiscalía solicita una copia del diario del cura pederasta y de la investigación abierta en España

La Fiscalía General del Estado informó que está solicitando una copia del diario del sacerdote Alfonso Pedrajas y un ejemplar de la investigación iniciada en España en contra del jesuita acusado de abuso sexual en contra de 85 niños y adolescentes en Bolivia.



"La Fiscalía General pidió a su par de la Fiscalía de España la remisión del proceso aperturado en ese país", informó esta mañana el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.



También informó que está solicitando al diario El País una copia en formato digital del diario de Pedrajas que contendría sus testimonios sobre los abusos que habría cometido en el país y la ayuda que habría recibido de sus colegas para mantenerse en la impunidad.



Además, estaría tomando contacto con el sobrino del sacerdote fallecido, quien denunció el caso y entregó el diario de su tío al periódico español que después publicó una parte del contenido.



"Sin perjuicio, también se ha tomado contacto a través de la cooperación internacional para que el medio de comunicación que publicó ese diario nos pueda hacer llegar al Ministerio Público una copia digital porque entendemos que no puede llegar el original" explicó Lanchipa en rueda de prensa.



Hasta ahora, la Fiscalía ha recibido ocho denuncias de pederastia en Cochabamba, Tarija, La Paz y Santa Cruz en contra de sacerdotes fallecidos y personas que se encuentran con vida.



La autoridad mencionó que entre los denunciados están Alfonso Pedrajas ("Pica"), Luis María Roma Padrosa, Antonio Gausset ("Tuco"), Alejandro Mestre y otros sacerdotes.



Una comisión de fiscales está realizando la investigación del caso para esclarecer lo ocurrido en recintos administrados por los jesuitas en Bolivia.



El Fiscal General del Estado cuestionó la indiferencia de la Iglesia Católica al no haber denunciado oportunamente la denuncia de los casos de pederastia.



"Nos preocupa la desidia que tuvo la organización católica al no haber denunciado oportunamente los hechos y brindar una cobertura o una especie de protección a todos estos hechos aberrantes que sucedieron en nuestro país, son décadas que se han dado las violaciones a nuestros menores, niños, adolescentes y no se ha hecho la protección necesaria, mucho menos se ha hecho pública la denuncia", lamentó.