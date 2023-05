Mineros desconocen reglamento de la ley del oro y presentan su propuesta

El presidente de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman), Ramiro Balmaceda, informó que desconocen la existencia de algún proyecto de reglamento de la ley del oro y ellos ya tienen un borrador para debatir con el Gobierno. En este se plantean tres ejes: el pago inmediato del oro que se venda, la no discriminación de la cantidad y la bancarización en el área rural donde haya producción de oro.

El Gobierno, a través del ministro de Economía, Marcelo Montenegro, adelantó que ya existe un reglamento que será socializado entre los mineros.

"No hemos sido convocados aún, estamos a la espera para que nos puedan convocar a esas mesas de trabajo, como hemos quedado en el compromiso", dijo Balmaceda.

La Ley de Compra de Oro Destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales fue promulgada el 5 de mayo pasado. En la segunda disposición transitoria de la norma se establece un plazo de 60 días para la elaboración del reglamento a cargo del Banco Central de Bolivia (BCB).

Los mineros consideran que el decreto reglamentario debe tener tres ejes: "Nosotros vamos a exigir de que el pago sea en el momento, nosotros no podemos esperar, inclusive ni un día más, porque un día no trabajado es un día perdido (...). Asimismo, ellos, en primera instancia, nos habían hecho conocer que van comprar arriba de 8 kilos, para nosotros eso está fuera de nuestra realidad, nuestras cooperativas no están en esos volúmenes", dijo el dirigente minero en contacto con la ANF.

Según Balmaceda, el Gobierno se comprometió a instalar bancos en las áreas de producción, porque, explicó, muchas cooperativas tropiezan con el problema del acceso a entidades bancarias, ese punto también fue incluido en su borrador de reglamento.

"Cuando realizamos la venta de oro en las diferentes comercializadoras que existe en la ciudad de La Paz, la ley te lo sacan ese momento, te lo cotizan en ese momento y te pagan en ese momento. Por lo tanto, nosotros no podemos esperar", aseguró el dirigente y advirtió que, de no ser así, ellos seguirán recurriendo a las comercializadoras privadas.

Juan Salas, minero de base de la Cooperativa Aurífera Norte de La Paz R.L., explicó que la dirigencia también debe tomar en cuenta que muchas cooperativas no producen ni siquiera 100 gramos en los 20 días que se trabaja para realizar un alza.

"Hay cooperativas que cuando están en fase de prospección, que es la etapa de iniciación, a veces pueden sacar hasta un kilo y el banco debería tener la capacidad de poder recaudar, cualquiera sea la cantidad, y no poner máximos o mínimos", dijo Salas y explicó que durante el año hay periodos con producción mínima y máxima.

En las minas auríferas los tiempos en los que no se produce se conocen como "lajas" y suceden en temporadas de lluvia, porque los ríos crecen en su caudal e inundan las gigantescas pozas que construyeron los mineros a lo largo de dos a tres meses.

Las "alzas" se realizan cada 20 días y el trabajo es de 24 horas en turnos de 8 horas. En el caso de las cooperativas pequeñas, sólo trabajan los socios, mientras que en las cooperativas mecanizadas ya se tienen empleados porque la producción es mayor.