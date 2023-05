A pedido de Choquehuanca, Del Castillo asistirá hasta junio a 6 interpelaciones en la ALP

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó este jueves que el vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, le pidió adelantar las interpelaciones en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) solicitados para el titular de esa cartera de Estado; hasta junio, deberá asistir a un total de seis.



La autoridad reveló que el presidente nato de la ALP tiene planeado concluir las interpelaciones a los ministros de Estado antes que concluya la gestión legislativa que es en noviembre. Precisó que cinco interpelaciones ya tienen fecha programada.



"Ayer (Choquehuanca) me ha comunicado (con) una nueva nota que hasta junio tengo seis interpelaciones. La única interpelación que se ha suspendido lamentablemente, es esta la de los vehículos chutos, vehículos indocumentados, las otras no se han suspendido, es la primera vez que se va a tomar en cuenta, se van a realizar (las otras interpelaciones)", manifestó.



La autoridad informó del tema mientras brindaba un informe oral en la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados sobre el tema del narcotráfico. Se comprometió a asistir a todas las interpelaciones los programados.



Choquehuanca, en su calidad de presidente nato de la ALP, reprogramó por cuarta vez una interpelación en contra del ministro de Gobierno por el caso de autos robado en Chile, en este caso último caso hasta diciembre, pero ahora se adelantará.



Las reprogramaciones fueron el 7 de julio; luego, el 5 de octubre; después, el 12 de diciembre de la gestión 2022 se reprogramaron las interpelaciones en contra Del Castillo y este año en marzo, y el 13 abril volvieron a suspender la interpelación contra la autoridad, esta vez para el 6 de diciembre.



El vicepresidente recibió críticas por las constantes reprogramaciones de interpelación al ministro de Gobierno, incluso fue acusado de encubrir a la autoridad.



Del Castillo justificó su inasistencia a las interpelaciones a una "falta de coordinación" con su persona para las fechas que debería asistir al Legislativo.



"Lamentablemente en gestiones anteriores, en programaciones anteriores, no se había coordinado con mi persona. Nosotros tenemos actividades fuera de nuestro país (a la que asistir)", subrayó.



Del Castillo debe responder 14 preguntas referidas al tráfico de autos robados en Chile y que ingresaron a territorio nacional; además, que debe informar sobre la política de control fronterizo que depende de esa cartera de Estado.